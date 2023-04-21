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كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

4:02 م2023-04-21

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عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، المرضى في جميع المستشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمختلف محافظات المملكة، في أول أيام عيد الفطر السعيد، ونقلوا لهم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

وتأتي هذه الزيارات في إطار تواصل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي المستمر مع المرضى من العاملين والمتقاعدين لتأمين احتياجاتهم والاطمئنان عليهم، وتفقد مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

من جانبهم ثمن المرضى وذووهم هذه اللفتة الكريمة التي تعكس المعاني السامية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في تواصلها مع كافة مرتباتها عاملين ومتقاعدين.

4:02 م2023-04-21
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