“كبت” الصغار مشاعرهم يفقدهم الثقة بالنفس والآخرين.. فما دور الآباء؟

ديمة محبوبة



عمان- لم تعلم سحر فواز كيفية التعامل مع صغيرها الذي يظهر عليه الحزن والانطوائية والصمت في كثير من الأحيان، حيث لا يشارك أحدا ألعابه ولا يتحدث عما يدور معه خلال يومه في الحضانة وحتى عندما كبر وذهب إلى المدرسة، بقي على الحال ذاته.

هذه الحالة أربكت والدته كثيرا، على حد تعبيرها، وجعلتها تسأل المقربين ومرشدين في علم النفس عن كيفية إيجاد طريقة تجعل ابنها أكثر مشاركة وتعبيرا عن مشاعره، وكيفية بناء جسر للتواصل بينهما.

إحدى النصائح التي اتبعتها معه هي أن تكتب على قصاصة ورق كلمات تعبر عن حبها الشديد له وتهديه إياها، حيث بدأت تلمس ابتسامة خفيفة تظهر على وجهه، إذ بقيت ترسل له هذه القصاصات في أماكن كثيرة وأحيانا تضعها تحت وسادته، وفي جيبه، كذلك في صندوق الطعام الخاص به.

تقول “استيقظت يوما ووجدت ورقة عليها قلب حب وحرف اسمها، وكان متشوقا ليرى تعابير وجهي، فركضت عليه وقبلته، ومنذ ذلك اليوم أصبح أكثر تعبيرا عن نفسه ومشاعره”.

وتؤكد أن الخجل الشديد هو السبب في حرصه على عدم الحديث مع أحد، وكتمان مشاعره وأحيانا خوفه من ردة الفعل على ما سيقوله ومحاكمته.

وتضيف أن شخصيته تغيرت بعد أن بدأ يعبر عن ذاته وعن مشاعره، إذ تحسن تناوله للطعام وبدأ باللعب أكثر، وتقبل من حوله أكثر وحتى معلميه ومع أصدقائه، والمشاركة بالنشاطات المدرسية التي كان يبتعد عنها سابقا، وبات مؤخرا يرسم قلوبا على قصاصات مع أحرف زملائه في المدرسة ويهديها لهم.

وعانت كوثر من طفلتها التي كانت ترفض الحديث عن كل ما يحدث معها، ورغم محاولاتها الدائمة التقرب كثيرا من ابنتها، إلا أنها كانت تشاهد الرفض في عينيها، ولا تجيب عن أي سؤال يطرح أمامها.

غير أنها اتبعت طريقة جديدة منذ فترة، وتوقفت عن تكرار السؤال، لكن اتبعت أسلوب الحديث عن ذاتها لابنتها، وعن يومها بالتفصيل، والتطرق لأيام مدرستها وبعض المواقف التي حدثت معها وما تزال تؤثر عليها، وشعرت أنها بدأت تشد انتباه ابنتها لها وبدأت العلاقة بينهما تكون بشكلها الأفضل.

وفي أحد الأيام، وبعد أن أنهت كوثر الحديث عن يومها، تفاجأت بصغيرتها التي بدأت أيضا سرد تفاصيل يومها وعن كل ما يحصل معها.

الأم حاولت أن تبقي الموضوع يسير بشكله الطبيعي، وألا تضغط على ابنتها أو أن تشعرها بأن ما حدث هو أمر غريب.

ومن هنا تؤكد أن العلاقة اختلفت بشكل كبير، وأصبحت أفضل حالا بينهما، فابنتها باتت تميل لأن تقول كل شيء يحدث معها أولا بأول وتعبر عن مشاعرها.

ويبين اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة أهمية أن يعبر الطفل عن مشاعره، وهي الخطوة الأولى لينمو الطفل بشكل سوي وواثق من نفسه ومنفتح على كل من حوله.

ويؤكد أن فكرة التعبير عن الذات، ليست بالأمر السهل، أو البسيط الذي يمكن أن يحدث مع الطفل بشكل تلقائي، إذ يعتاد عليه بحسب طريقة الأهل بالتنشئة والتربية، ليكون ذلك بمثابة عادة يومية.

ولمساعدة الطفل على التعبير عن ذاته، عليه أن يختبر ذلك أمامه، خصوصا بعلاقته مع والديه وتصرفاتهما أمامه، إذ على الأهالي أن يكونوا حريصين على التواصل بشكل مباشر مع أطفالهم والتحدث عن تجاربهم وعن تفاصيل يومهم، من فرح وحزن وغضب.

الى ذلك، أن يتعلم الطفل في المراحل المبكرة أن هناك وجوها تعبر عن الفرح والحزن والبكاء والغضب، وجعله يختار من بطاقات رسمت عليها هذه الوجوه، وعلى سبيل المثال أن يبين أي منها تعبر عن مشاعره، ولماذا.

يؤكد مطارنة أن ظهور النتائج قد يأخذ وقتا؛ لكن سيصل الأهالي إلى النتيجة التي يريدونها ويطمحون لها بسرعة مع الاستمرار والصبر، وستكون العلاقة بين الأبناء والأهالي أكثر قوة ومتانة.

ويلفت إلى أن التعبير عن الذات وتفريغ المشاعر، يولد الثقة لدى الطفل وبمن حوله، ويصبح أكثر قدرة على التنفيس عن الغضب والابتعاد عن الخوف والشعور بالاستقرار والأمان، وأن الأشخاص المقربين منه يسمعونه ويفهمونه ويساندونه ويقدرون ما يقوله.

ووفق مطارنة، فإن كل ما يحدث يكون تدريجيا، وعلى الأهالي أن يظهروا دوما تقبلهم لما يعبر عنه الطفل، واحترام مشاعره، والتحاور معه وفهم سبب هذه المشاعر، وتعليمه كيف يتخطاها، اذا كانت مشاعر سلبية.