كبسولات نوم لحماية المشردين من البرد فى ألمانيا (صور)

برلين – تتطلب المشكلات الاجتماعية، تصميمات مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق لحلها، لكن في هذه الحالة بشكل خاص، كان التفكير داخل الصندوق، هو الحل الذي سوف يساعد المشردين في إحدى مدن جنوب ألمانيا.

أطلقت مدينة أولم برنامجًا إبداعيًا لمساعدة المشردين في العثور على مأوى طارئ ليلًا، واتفق 6 من رواد الأعمال والخبراء التقنيين على ابتكار سلسلة من كبسولات النوم، التي تعتبر مثالية لأولئك الذين يترددون في الذهاب إلى الملاجئ التقليدية.

تسمح الكبسولات للمشردين بالحصول على قسط من النوم، وكذلك البقاء دافئًا في الشتاء عندما يكون التواجد في الخارج أمرًا خطيرًا للغاية، يمكن أن تتسع الكبسولات لما يصل إلى شخصين ويمكن أيضًا قفلها، مما يضمن الأمان الكامل.