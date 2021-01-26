كبسولات نوم لحماية المشردين من البرد فى ألمانيا (صور)

برلين – تتطلب المشكلات الاجتماعية، تصميمات مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق لحلها، لكن في هذه الحالة بشكل خاص، كان التفكير داخل الصندوق، هو الحل الذي سوف يساعد المشردين في إحدى مدن جنوب ألمانيا.
أطلقت مدينة أولم برنامجًا إبداعيًا لمساعدة المشردين في العثور على مأوى طارئ ليلًا، واتفق 6 من رواد الأعمال والخبراء التقنيين على ابتكار سلسلة من كبسولات النوم، التي تعتبر مثالية لأولئك الذين يترددون في الذهاب إلى الملاجئ التقليدية.
تسمح الكبسولات للمشردين بالحصول على قسط من النوم، وكذلك البقاء دافئًا في الشتاء عندما يكون التواجد في الخارج أمرًا خطيرًا للغاية، يمكن أن تتسع الكبسولات لما يصل إلى شخصين ويمكن أيضًا قفلها، مما يضمن الأمان الكامل.
تسمح الكبسولات للمشردين بالحصول على قسط من النوم
شخص يشاهد المارة من داخل الكبسولة
قطاع عرضي لتصميم الكبسولة
يمكن أن تتسع الكبسولات لما يصل إلى شخصين
الجانب السلبي الوحيد هو أن عدد الكبسولات محدود في فصل الشتاء
ألمانيا تبتكر كبسولات نوم لحماية المشردين من البرد
الكبسولات معزولة جيدًا وتحتوي على ألواح شمسية مثبتة فيها
مكان للنوم في حالات الطوارئ حتى لا يصاب المشردون بلسعة الصقيع
أطلقت مدينة أولم برنامجًا إبداعيًا لمساعدة المشردين
لا يزال مشروع الكبسولات في مرحلته التجريبية
قد لا يرغب بعض المشردين في البقاء في الملاجئ العادية لأسباب نفسية