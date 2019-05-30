كتابة المذكرات تحسن المزاج أثناء علاج سرطان الثدي

عمان- قدم موقع “WebMD” بعض النصائح التي تساعد مصابات سرطان الثدي أثناء العلاج. ومن ضمن هذه النصائح الآتي:

العلاج بالوخز بالإبر الصينية: يعد هذا الأسلوب العلاجي قديما يتم خلاله غرز إبر رفيعة جدا في أماكن معينة من الجسم. وقد وجد أن هذا العلاج يعزز جهاز المناعة ويؤدي إلى إطلاق مسكنات ألم طبيعية، كما أنه قد يكبح الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي للسرطان، منها الألم والغثيان والإرهاق وحتى القلق. ولكن لا يجب أن يحل هذا العلاج محل العلاج الطبي، كما يجب إعلام الطبيب بأن المصابة تتعالج بهذه الإبر كونها قد تؤدي إلى أعراض جانبية معينة وقد لا ينصح باستخدامها في حالات معينة.

التدليك: بعض المستشفيات التي تعالج السرطان تمتلك قسما خاصا للتدليك. فالتدليك يخفف من الألم ويساعد على الاسترخاء، خصوصا قبل عمليات استئصال الكتل من الثدي والثدي كاملا، فبعد الجراحة يقوم اختصاصيون بعمل تدليك للمصابة للتخفيف من الانتفاخات التي تحدث بعدها.

التاي تشي: هذا الأسلوب الصيني القديم من أساليب فنون الدفاع عن النفس يخلط بين الحركات الرشيقة وبين التأمل وأخذ الأنفاس العميقة. فإرخاء العقل بهذه الطريقة يساعد على تقوية الجسم. فالتاي تشي تقلل من الأعراض الالتهابية لدى مصابات سرطان الثدي. فمن يمارسن هذه الرياضة لساعة واحدة 3 مرات في الأسبوع يشعرن بشكل أفضل في ما يتعلق بصحتهن وحياتهن بشكل عام.

العلاج بالفن: لا يجب أن تكوني فنانة لحصد فوائد العلاج بالفن. فعندما تقومين بالرسم أو التطريز أو الرسم على القماش، على سبيل المثال، فإن ذلك يعطيك مساحة للتعبير عن مخاوفك ومشاعرك الأخرى التي قد لا تشعرين بالراحة في الحديث عنها. ويذكر أن ممارسة العلاج بالفن تساعد على الشعور بشكل أفضل تجاه العلاج وتقلل من القلق والاكتئاب، كما وتعزز من احترام الذات.

العلاج بمساعدة الخيول: تعد الخيول معالجات طبيعية، وكونها تعكس لغة الجسد للأشخاص حولها، فهي تساعد الشخص على التعرف أكثر على مشاعره. تعلمي كيف تعتنين بالخيل وتركبينها، فذلك يساعد على بناء ثقتك بنفسك. وقد وجدت دراسة أن من شاركوا بالعلاج بمساعدة الخيول قد انخفض لديهم ما يشعرون به من ضغط نفسي. وعلى الرغم من أن السبب وراء ذلك غير معروف، إلا أنه ينصح بالتجربة.

العلاج بالكتابة: إن قمت بكتابة مشاعرك حول سرطان الثدي، من آمالك بالشفاء إلى أكبر مخاوفك، فإنك ستلاحظين تحسنا في الأعراض العضوية. فكتابة المذكرات تحسن أيضا من المزاج وتطلع الشخص على ما مدى التقدم الذي أحرزه. لا تقلقي بشأن خطك، فما عليك سوى التركيز على أفكارك وأهدافك.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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