ثقافة

كتاب جديد حول الرؤية التجديدية في الإسلام عند المفكر محمود طه

منذ ساعة واحدة
غلاف الكتاب - (من المصدر)

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عمان – الغد – صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب جديد بعنوان “محمود محمد طه: رؤية تجديدية في الإسلام” لمؤلفته الدكتورة عائشة رضوان نظيف.
ويشتمل الكتاب على أربعة فصول تعالج فكر هذا المفكر السوداني الذي تجاوز فكره حدود العالم العربي إلى العالم الإسلامي، وقد قامت المؤلفة بتحليل فكره في مجال الفردية والحرية ونظريته في التطور ورؤيته في التأويل وقضايا معاصرة ورؤيته للمرأة وموقفه من القضايا المتعلقة بها وكيفية تطوير التشريع الإسلامي.
وبينت المؤلفة أن الرجل حمل فكراً تجديدياً يمكن بواسطته إعادة النظر في كثير من القضايا والمشاكل المعاصرة التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية.

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