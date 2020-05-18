كتاب رسمي يفوض وزير الصحة بمنح مكافأة شهرية للكوادر الصحية

عمان – أكد كتاب رسمي وجهه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى وزير الصحة بتاريخ 2 شباط 2020 موافقته على الإجراءات، التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا بما فيها إعطاء وزير الصحة صلاحية منح مكافأة مالية شهرية مستمرة لحين انتهاء الوباء، للكوادر الصحية التي تتعامل مع الحالات المرضية .

وسيتم نشر صورة عن الكتاب، الذي رفعه وزير الصحة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 26 كانون الثاني 2020 وكتاب رد وموافقة رئيس الوزراء بتاريخ 2 /2/ 2020 على منح مكافأة مالية شهرية مستمرة للكوادر الصحية لحين انتهاء الوباء .

وكان وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.

وشدّد الدكتور جابر على أنّ الحكومة تعطي الملف الصحي الأولوية القصوى وتدعم الجهود الاستثنائيّة، التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضيّة، وهي بمثابة خط الدفاع الأول في المعركة التي نخوضها ضدّ وباء كورونا، والأساس في حماية صحّة أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم كأولى الأولويات التي يوجّهنا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني دائماً.(بترا)