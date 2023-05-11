كتاب ونقاد يناقشون دراسات وإصدارات في أدب الأطفال العربي

ديمة محبوبة

الشارقة- في ظل التطور البصري والحركي الذي يطغى على حياة الجميع، وتحديدا الأطفال، يواجه الكتاب، وتحديدا كتب الأطفال في اللغة العربية، تحديا كبيرا، أمام الانفتاح على الثقافات الأخرى وكثرة البدائل التي تصعب على ذائقة الطفل العربي، والحفاظ على الثوابت العربية في النصوص المقدمة، وهذا أحد أهم المباحث التي يتعرض لها النقد بشكل مستمر.

لكن في مهرجان الشارقة للطفل القرائي في دورته الـ14، أتيحت فرصة للمهتمين بالكتابة للطفل ليطلعوا على أهم الإصدارات النقدية التي بإمكانها أن ترشدهم وتعطيهم تصورا عاما عن هذا النوع الأدبي المهم منها “أدب الطفل في الإمارات” للكاتبة الإماراتية ليلى عبدالله البلوشي، وهو كتاب يعد مهما في عالم النقديات الأدبية التي تؤرخ لبدايات الكتابة للطفل في الإمارات، منذ الحكايات الشفاهية التي كانت ترويها الجدات للصغار قبل النوم، وحتى الأدب الحديث، وتركز المؤلفة على أهم العناصر الفنية التي يجب توفرها في قصص الطفل الجيدة، وأولها الفكرة البناءة، ثم تأتي الحبكة التي يجب أن تكون مليئة بالحركة والحيوية حتى لا يمل الطفل، بعدها البناء المتماسك للشخصيات، والأهم، من وجهة نظر البلوشي، الأسلوب الذي تُكتب به القصة، والاهتمام بتقنية السرد والحوار، وغيرها من التفاصيل النقدية المهمة التي امتلأ بها الكتاب.

أما كتاب “الهوية الوطنية في قصص الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة” فتركز فيه الناقدة الإماراتية بديعة خليل الهاشمي، على ضرورة الاهتمام بمسألة الهوية الوطنية فيما يقدم للأطفال من قصص، وتبحث في العلاقة بين الطفل وموضوع القصة والهوية الوطنية وبنية التشكيل الفني، لتؤكد أهدافا مهمة عدة من هذه الدراسة النقدية، كرصد العلاقة القائمة بين الطفولة والوطن، وبين الطفولة والأمة، وتأكيد الأهمية التربوية الكامنة خلف القصص الموجهة للأطفال، باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء الطفل الإماراتي، الحامل لشعلة النهضة في الغد. وأفردت الكتابة مساحةً لا بأس بها لبحث المشاكل الفنية التي تواجه كتاب القصة في الإمارات.

فيما تحدث الناقد د. سمير روحي فيصل، في كتاب “أدب الأطفال وثقافتهم” أمام جمهور المهتمين بأدب الطفل، إذ قدم فيه الفيصل الكثير من التوصيات النقدية الضرورية لضمان كتابة أدب طفل عربي قوي ومتماسك وجذاب، وأولى هذه التوصيات الاهتمام بثقافة الطفل العربي في المراحل العمرية الثلاث، والحرص الشديد على التوازن بين الطابع الأدبي والعلمي في ثقافة الطفل العربي، والأهم من وجهة نظر الفيصل فيما يتعلق بأدب الطفل المترجم، انتقاء النصوص التي تلائم مزاج الطفل العربي، والتدقيق في ترجمتها ولغتها، وأخيراً تشجيع الألعاب الابتكارية والتعبير الحر، والتدقيق في الخيال العلمي والحرص على الالتزام باللغة العربية الفصحى فيما ينشر للطفل العربي.

ويقدم “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” الذي يقام في “مركز إكسبو الشارقة” وتستمر فعالياته حتى بعد غد، تجربة فريدة لكل أفراد المجتمع، بدءاً من الطفل، واليافع، وحتى الكبار، عبر الكثير من الإصدارات الورقية التي تعج بها أجنحته المختلفة، التي تستهدف بناء أسرة عربية مثقفة، ومحبة للقراءة والمطالعة.