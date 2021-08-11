كتاب يكشف أسراراً جديدة تخص ترك هاري وميغان العائلة المالكة

لندن- وجّه الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل العديد من الانتقادات المثيرة للجدل للعائلة المالكة منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية العام الماضي؛ الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بينهما وبين العائلة المالكة بشكل كبير.

لكن يبدو أن هذه العلاقات ستزداد توتراً في نهاية الشهر الحالي مع فضح أسرار جديدة تخص أسباب ترك هاري وميغان العائلة المالكة، وذلك في النسخة المحدثة من كتاب «فايندينغ فريدوم» أي «البحث عن الحرية»، الذي يتناول السيرة الذاتية للزوجين.

وبحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، فإن مؤلفَي الكتاب، أوميد سكوبي وكارولين دوراند، أضافا فصلاً جديداً للكتاب الذي صدر العام الماضي، مشيرَين إلى أن النسخة المحدثة ستصدر في 31 أغسطس (آب).

وحذرت الخبيرة الملكية دانييلا إلسر من أن النسخة المحدثة من الكتاب ستشكل صداعاً آخر للعائلة المالكة، وتتسبب في تفاقم الأزمة بينها وبين دوق ودوقة ساسكس.

وقالت إلسر «من المحتمل أن تثير هذه النسخة الجديدة المزيد من الدراما الخاصة بأسباب ترك هاري وميغان للعائلة المالكة وتكشف في العلن عن أسرار خاصة بالعائلة».

وصدرت النسخة الأولى من «فايندينغ فريدوم» لأول مرة في أغسطس 2020، وفي ذلك الوقت نفى هاري وميغان أي علاقة لهما بالكتاب، وقالا في بيان، إنهما «لم تتم مقابلتهما ولم يساهما بأي شكل من الأشكال في هذا الكتاب»، وذلك بعد أن قال البعض، إنهما يستخدمانه «لتسوية حساباتهما مع العائلة المالكة».

لكن خلال دعوى قضائية رفعتها ميغان ضد ناشري صحيفة «ديلي ميل»، اعترفت دوقة ساسكس بأنها أمدت مؤلفَي الكتاب بمعلومات من خلال تفويض صديق للتحدث نيابة عنها.

ومع ذلك، قالت الدوقة، إنها فعلت ذلك فقط للتأكد من صحة التفاصيل المذكورة به.

ومن أهم التفاصيل التي تم ذكرها بالكتاب شعور هاري بإهانة بعد قيام شقيقه الأمير ويليام بتقديم نصيحة له بضرورة تمضية المزيد من الوقت للتعرف على ميغان قبل الزواج منها، حيث اعتبر دوق ساسكس أن هذه النصيحة «تعالياً» من شقيقه.

وكان هاري وميغان قد أعلنا تنحيهما عن واجباتهما الملكية في يناير (كانون الثاني) 2020، وانتقلا إلى كندا لفترة قبل أن يتوجها إلى كاليفورنيا في بداية أبريل (نيسان) 2020.

وفي مارس (آذار) الماضي، أجرى الزوجان مقابلة مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري، أدليا خلالها بتصريحات نارية أججت التوتر مع العائلة.

وخلال المقابلة، قال هاري، إن والده وشقيقه «أسيران» للنظام، كما صرّح بأنه «شعر بالخذلان من جهة والده»، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

كما قالت ميغان في المقابلة، إن العائلة المالكة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها، بعدما راودتها فكرة الانتحار، وكشفت هي وهاري عن محادثة أعربت فيها جهة لم يسمياها في العائلة الملكية عن «قلق» إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي خلال حمل ميغان به.

وبعد هذه المقابلة، استمر هاري في انتقاد عائلته في العلن، حيث قال في حديث ثاني أجراه مع أوبرا في مايو (أيار) الماضي في برنامج جديد عن الصحة النفسية بعنوان «ذاتي التي لا تستطيع أن تراها»، إنه قرر مع زوجته ميغان وضع صحتهما العقلية أولاً حين قررا الابتعاد عن العائلة المالكة البريطانية.

ووصف الأمير هاري حياته بين 28 و32 عاماً بأنها «فترة كابوس»، قائلاً إن والده الأمير تشارلز، لم يقدم بالضرورة الدعم الذي كان يتوق إليه عند التعامل مع الحياة في دائرة الضوء بصفته أحد أفراد العائلة المالكة.

وقبل هذا الحديث بنحو أسبوعين، أكد دوق ساسكس عبر مدونة «أرمتشير إكسبرت» الصوتية الأميركية، أن انتقاله مع زوجته وابنهما إلى الولايات المتحدة يرجع إلى الرغبة في كسر «حلقة المعاناة» في العائلة، بعدما اكتشف أن والده الأمير تشارلز كان يعامله «بالطريقة التي كان قد عومل بها».

لكن دوق ساسكس قال، إنه غير عاتب على والده، معتبراً أن الأخير بدوره «عانى» في صغره. لكنه أشار إلى أنه قرر عدم تكرار الأخطاء عينها مع أبنائه.

ويعتزم هاري نشر مذكرات في نهاية عام 2022 يروي فيها «أخطاءه» و«الدروس التي تعلمها»، وفقاً لما أعلنته دار «بنغوين راندوم هاوس» الناشرة للعمل.