كتالوج ايكيا الجديد 2020 يعيد اكتشاف النوم

عمان-كتالوج ايكيا 2020 قد صدر، انضم إلينا الآن لتكتشف طريقة مبتكرة ومضمونة لنوم أفضل!

وقالت ايكيا “هل تعلم أن أكثر من 300 مليون عملية تحميل لتطبيقات موضوعها الرئيسي “النوم” قد جرت على المستوى العالمي منذ العام 2016؟ قبل 200 سنة، كان متوسط ساعات النوم لدى الإنسان 7 إلى 9 ساعات في اليوم. أما اليوم، فإن الشخص العادي ينام ما بين 5 إلى 7 ساعات في اليوم فقط”.

واضافت “نحن نعلم أن فوائد النوم الجيد بالنسبة للإنسان كبيرة ومهمة جداً. النوم الهني والمريح يعالج الشعور بالتوتر ويقوي وظائف الجهاز المناعي لدينا. النوم يؤثر في كل تفاصيل حياتنا اليومية، من الصحة إلى علاقاتنا بالآخرين، ويؤثر حتى على الإنتاجية في العمل”.

في هذا الخصوص، يقول مدير معرض ايكيا الأردن، السيد كارستن ايبل : “نحن نعلم أيضاً أن بإمكاننا المساعدة في تحقيق حياة يومية أفضل داخل المنزل، وذلك عندما نوصل للناس ما لدينا من حلول بسيطة وذكية لكافة التحديات الصعبة التي يواجهونها. بإمكاننا أن نساعد الناس في اكتشاف كيف يمكن أن يناموا ملء عيونهم ولساعات أطول، وبالتالي هذا سيمكنهم من العمل والعيش بطريقة أكثر صحة وسعادة”.

وذكرت أن “النوم المثالي يجعلنا نشعر بالراحة، ويساعدنا على التعامل مع كل ما قد نواجهه خلال النهار بشكل أفضل. كتالوج ايكيا 2020 يقدم لك أفكاراً سهلة التنفيذ عن كيف يمكنك أن تحسن نومك، وذلك من خلال تشكيلة واسعة من الستائر، وستائر التعتيم، والمراتب، واللُحف، والوسائد، والسجاد والنباتات. وكل ذلك بأسعار معقولة، اذ إن كل يوم هو يوم جديد ومنعش عندما تنعم بنوم هني ومريح. لذا انضم إلينا الآن لإعادة اكتشاف النوم!!”.

وأضاف مدير معرض ايكيا الأردن،كارستن ايبل أن: “كتالوج ايكيا 2020 أيضاً غني بالأفكار الجديدة ومليء بما يلهمك لتجعل منزلك منزل الأحلام”.