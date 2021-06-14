كتخدا وعبد الهادي يشاركان في جائزة “ريادي العام” العالمي للعام 2021



عمّان – شارك الدكتور عز الدين كتخدا والدكتور عمر عبد الهادي – مؤسسا ومديرا المركز العربي للدراسات الهندسية، والحاصلان على جائزة “ريادي العام” لعام 2019 التي تمنحها إرنست ويونغ (EY) الأردن، في جائزة “ريادي العام” العالمي للعام 2021.

وكان 38 رياديا من الفائزين بالجائزة المحلية في بلدانهم قد تنافسوا على اللقب المرموق، والذي تم تقديمه خلال حفل أقيم عبر الإنترنت يوم الخميس 10 حزيران 2021.

ويعد المركز العربي للدراسات الهندسية (ACES)، الذي تم تأسيسه في عمان العام 1983، مؤسسة متخصصة بالهندسة الجيوتقنية واختبار المواد. واليوم، تستفيد (ACES) من شبكة واسعة مكونة من 20 مكتبا موزعا في ثمانية بلدان في منطقة الشرق الأوسط، ويضم فريقها 2.200 موظف وموظفة يعملون لتزويد العملاء الإقليميين والدوليين بمجموعة شاملة من الخدمات الهندسية الموثوقة والمتخصصة والفعالة من حيث التكلفة، بما يشمل التحقيقات الجيوتقنية والجيوفيزيائية، والمسح البري والبحري، وتكنولوجيا المواد والفحوصات، ومراقبة جودة المشروع، ودراسات الأرصفة، والدراسات المتخصصة، إلى جانب فحوصات الأغذية والفحوصات الكيميائية والبيئية.

وقال وضاح برقاوي، الشريك المسؤول في “EY” الأردن والعراق وسورية وفلسطين وليبيا، والمسؤول عن جائزة “رواد الأعمال” في “EY” الأردن: “يجسد المركز العربي للدراسات الهندسية (ACES) – برئاسة الدكتور عز الدين كتخدا والدكتور عمر عبد الهادي – مثالا على ريادة الأعمال ذات الأثر البارز، مع إظهارها للتميز الرائع على الصعيدين المحلي والإقليمي لما يقارب أربعة عقود. سعداء بتمثيل المؤسسين للأردن في مثل هذا الحدث العالمي المرموق، الذي يشكل شهادة على براعتهما ومثابرتهما، ويسهم أيضا في تعزيز مكانة الأردن كمركز رئيسي لريادة الأعمال. نتمنى للمركز العربي للدراسات الهندسية (ACES) كل التوفيق، آملين أن يحقق مستويات أعلى من النجاح في المستقبل”.