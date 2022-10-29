كتلة إنجاز تحصد انتخابات غرفة صناعة عمان

طارق الدعجة – حصدت كتلة إنجاز ، في انتخابات غرفة صناعة عمان السبت، على سبعة مقاعد من أصل تسعة في انتخابات غرفة صناعة عمان، فيما حصلت كتلة الصناعي على مقعدين فقط.

وفاز عن كتلة إنجاز فتحي الجغبير 603 صوتا، فيما حصل المرشح تميم القصراوي على 567 صوتا، ، والمرشحة ديما سختيان 551 صوتا والمرشح احمد الخضري 529 صوتا وسعد ياسين على 524 صوتا، والمرشح مجدي الهشلمون 507 صوتا، والمرشح عاهد الرجبي على 501 صوتا.

وفاز عن كتلة الصناعي كل من المرشح موسى الساكت وحصل على 536 صوتا، فيما حصلت المرشح إياد ابو حلتم على 540 صوتا.