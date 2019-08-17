كتلة ابناء النادي تحصد مقاعد ادارة نادي البقعة

محمد عمّار

عمان – اكتسحت كتلة ابناء النادي، انتخابات نادي البقعة والتي جرت اول من امس في مدرسة المضمار الثانوية المختلطة، حيث تمكن رئيس الكتلة عمر خميس من الحصول على 730 صوتا، في ما نال منافسه على منصب الرئاسة ورئيس كتلة الجماهير للاصلاح والتغيير مصطفى الدبس على 563 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس الادارة كل من : احمد ابو جرار وحصل على 723 صوتا، ونال جمال ابو عجمية على 715 صوتا، باسل عرار وحصل على 713 صوتا، شريف العوفي وحصل على 700 صوتا، موسى عشا وعصل على 693 صوتا، ونال عبداللد نصيرات على 691 صوتا، وحمزة النشاش وحصل على 670 صوتا.

وحصل محمد رزق ومحمد نور المصري على 665 صوتا لكل منهما، ليتنازل المصري لمصلحة رزق لأستكمال عضوية مجلس ادارة النادي، في ما اضحى المصري اول الاعضاء الاحتياط الى جانب اسماعيل الاسمر، الذي حصل على 614 صوتا.

واسفرت بقية نتائج المرشحين عن حصول خالد حمدالله على 600 صوتا، نجيب فهد وحصل على 575 صوتا، ليث اسعد وحصل على 552 صوتا، احمد ابو هيكل وحصل على 551 صوتا، بدر المشايخ وحصل على 544 صوتا وابراهيم عثمان وحصل على 506 اصوات.

الانتخابات في سطور

*بدأ الاجتماع في العاشرة صباحا في باحة المدرسة، حيث تلى امين السر نجيب فهد التقرير الاداري لمجلس الادارة عن الفترة الماضية، فيما قدم امين الصندوق مصطفى ابو جابر التقرير المالي، وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

*قدم المرشح لمنصب الرئاسة بشكل منفرد شبلي الشطرات طلب انسحابة من السباق الانتخابي، كما تقدم مصطفى ابو جابر ومحمود الحبيبي انسحابهما من الانتخابات، حيث قرر رئيس لجنة الانتخابات قبول انسحابهم.

*بدأت العملية الانتخابية الساعة الثانية ظهرا، وشهدت الساعة الاولى اقبالا كبيرا، حيث بلغت اعداد المصوتين بعد الساعة الاولى بحدود 450 عضوا، وبقيت العملية الانتخابية تيسير بسهولة وسلاسة، حتى تم الاعلان عن اغلاق باب الانتخاب الساعة السابعة تماما، حيث بلغت نسبة المصوتين 1364، من اصل 1637 هم عماد الهئية العامة للنادي.

*تولى مدير الاندية في وزارة الشباب علي عبيدات وطاقم انتخابي مكون من 68 موظفا من وزارة الشباب ومديرية شباب السلط؛ بالاشرف على العملية الانتخابية التي جرت سريعة، حيث تم تخصيص 4 طاولات للادلاء بالاصوات في كل غرفة صفية، حيث تم توزيع البطاقات على 7 صناديق، فيما تأخرت اعلان النتائج النهائية والرسمية حتى قبل ساعتين من منتصف الليل.

*اشرف مدير شباب السلط خديجة ابو حمور على العملية الانتخابية، حيث تابعت العملية الانتخابية، وحتى قبل الاعلان عن النتائج.

*مدير النادي مفيد ابو العطا، بذل مجهودا مضاعفا في سير العلمية الانتخابية، وكان حاضرا في كل وقت ومكان لتذليل العقبات امام لجنة الانتخاب، الى جانب تسلمه المدرسة منذ يوم الخميس، لتسليمها كما كانت.

*عضو اللامركزية في محافظة البلقاء الدكتورة ابتسام الدسيت شاركت في العملية الانتخابية، بصفتها الوحيدة من العنصر النسوي في الهيئة العامة للنادي.

[email protected]