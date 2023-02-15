كتلة الإصلاح تعلن رفض الموازنة

أعلن النائب عن كتلة الإصلاح ينال فريحات رفض الكتلة الموازنة وذلك خلال كلمته تحت القبة مساء الأربعاء.

ورفض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ما جاء في كلمة فريحات بأن الأردن سيادته شكلية.

ورفض النائب ينال فريحات ما اعتبره اجتزاء جزء من كلامه وقال انه لم يقل ابدا ان الأردن دولة وظيفية، وانما قال ان الاستعمار أراد ان تكون دول العالم الثالث وسعى الاستعمار لجعلنا دولة وظيفية، مشيرا انه لم يقل ابدا ان الأردن دولة وظيفية، وجاء توضيح فريحات بعد ان عقب رئيس المجلس احمد الصفدي على الكلمة وقال ان الأردن ليس دولة وظيفية، الامر الذي استدعى تدخل فريحات والتوضيح