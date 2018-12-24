كتلة التاجر تتعهد بمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الاسكان والانشاءات

عمان- الغد- اكدت كتلة التاجر التي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إدراكها للتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان والعقار والإنشاءات بعموم المملكة وحجم الضرر المتحقق على القطاع نتيجة ارتفاع التكلفة وضعف القدرة الشرائية بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع.

وشددت كتلة التاجر خلال لقاء مع الهيئة العامة لجمعية مستثمري الاسكان بحضور مجلس إدارة الجمعية وحشد كبير من اعضاء هيئتها العامة أن تعديل نظام الأبنية من شأنه أن يعيد الحياة لقطاع الإسكان بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، لافتين إلى قدرة القطاع على المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة بما يملكه من قدرة عالية على التشغيل.

وتعهدت الكتلة بتأطير العلاقة مع الجمعية وتبني مطالب القطاع والتحديات التي تواجهه ومتابعتها مع الجهات المعنية، مؤكدة ان قطاع الاسكان والانشاءات من القطاعات الاقتصادية الرافدة لمختلف القطاعات التجارية.

واكد رئيس الجمعية المهندس زهير العمري، على ضرورة التشاركية بالمرحلة المقبلة مع غرفة تجارة عمان وتأسيس مجلس شراكة مع الجمعية لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمعالجتها وازالة اية عقبات امام المستثمرين.

وبين عضو الكتلة المهندس جمال بدران أن قطاع الإسكان يرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى وأن أي ازدهار في القطاع سينعكس على أكثر من أربعين قطاعات الأخرى ذات العلاقة، وأهمية الغرفة لتكون منصة لكافة القطاعات، وأنه يجب أن تقوم بدورها تجاه هذه القطاعات، وأن الكتلة قد ترشحت لخوض هذه الانتخابات وأنها تملك برنامجاً من دوره دعم كافة القطاعات.

وتضم الكتلة فريقا متجانسا من التجار الحريصين على الارتقاء بمكانة القطاع التجاري والوقوف إلى جانب قضاياهم وكل التحديات والمشاكل التي تواجه أعمالهم.

ويرأس كتلة التاجر خليل الحاج توفيق، وتضم كلا من: بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانيه.