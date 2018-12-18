كتلة “التاجر” تثمن الجهود الملكية في جلب مطيع

عمان- ثمنت كتلة “التاجر” الجهود التي يقودها جلالة الملك في محاربة الفساد ومتابعته الحثيثة للحكومة والأجهزة الامنية في جلب المتهم عوني مطيع الفار من وجه العدالة.

وقالت الكتلة التي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان في بيان صحفي اليوم، إن جلب المتهم عوني مطيع يعكس الجدية والإرادة الحقيقية للدولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ سيادة القانون وكسر ظهر الفساد بكل أشكاله وحماية مقدرات الدولة من الفاسدين.

وأكدت الكتلة ضرورة الاستمرار في نهج محاربة جميع اشكال الفساد لما له من انعكاسات إيجابية على واقع الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وجذب الإستثمار.

وأوضحت الكتلة أن تكريس مفهوم محاربة الفساد يعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومؤسساتها عدا عن تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الفساد التي تصدر عن منظمات دولية.

وشددت الكتلة على ضرورة الاستمرار في تطوير التشريعات والاستفادة من الممارسات الفضلى المطبقة في العديد من الدول في تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد.

وتضم كتلة التاجر التي يرأسها خليل الحاج توفيق، كلا من : بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.