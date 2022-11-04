كتلة (التاجر) : تجارة عمان ستبقي بيت التجار الآمن

أعلنت كتلة ( التاجر)، عن ترشحها لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، مستندا على ثقة الجميع ودعمهم المستمر.

وتضم كتلة (التاجر)، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامه طهبوب وفلاح فتحي الصغير وعلاء قاسم ديرانية ونبيل محمد الخطيب والدكتور جهاد سالم المعاني وأمجد محمد السويلميين( ابو سويلم) وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

وقال الحاج توفيق أن اعضاء كتلة (التاجر) يمثلون مختلف القطاعات التجارية والخدمية ويعرفون هموم التاجر والمزارع والصناعي والمستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان ستبقي بيت التجار الأمن.

واضاف أن (كتلة التاجر)، ستبقي كما عهدها الجميع، مدافعة عن حقوق التجار وتسخير كل امكانيات الغرفة لخدمة منتسبيها بكل أمانة واخلاص، مجددا التأكيد بأن اموال غرفة تجارة عمان ملك للتاجر ما يتطلب توظيفها بما يسهم في رفع سوية وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد أن اعضاء كتلة (التاجر)، هم فريق متجانس وصلب أمام التحديات والصعاب التي تواجه القطاع التجاري، ويؤمن بأن غرفة تجارة عمان هي بيت كل التجار، وستمضي الكتلة في مراكمة الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.