“كتلة الشباب”: نسعى لاقتصاد وطني قوي

عمان- الغد- أكدت “كتلة الشباب” التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجري الشهر المقبل، سعيها الكبير لبناء اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص موحد وتذليل العقبات التي تواجه اعمال القطاع التجاري.

وقالت الكتلة في برنامجها الانتخابي الذي اشتمل خططها للعمل بالمرحلة المقبلة ان الامل يبقي اكبر من التحديات وبالعمل الدؤوب والإصرار نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدة انها ستضع رؤية شاملة تتوافق مع مصالح الاقتصاد الوطني لتنشيط الحركة التجارية.

وتضم “كتلة الشباب” التي اتخذت شعار (نحو اقتصاد اقوي)، ويرأسها مروان عزمي غيث كلا من امجد السويلميين/ ابو سويلم و نادية عادل الدجاني وشوقي فكتور القبطي وتيسير موفق الخضري.

ويركز برنامج الكتلة على تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمار خصوصا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاستفادة من ميناء العقبة الجديد في تفعيل تجارة الترانزيت وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المشاريع القائمة من اجل تطوير أعمالهم.

واكدت بانها ستعمل على مساعدة الشركات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سورية والعراق وتوحيد القطاع الخاص بحيث يكون يد واحدة في اتخاذ قرارات تصب في صالح تحفيز الاقتصاد الوطني.