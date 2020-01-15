“كتلة الشعب” ترفض تحميل حكومة الرزاز مسؤولية اتفاقية الغاز

محمود الطراونة

عمان – رفضت كتلة الشعب النيابية على لسان رئيسها مرزوق الدعجة تحميل الحكومة الحالية توقيع اتفاقية الغاز.

وقال الدعجة خلال مناقشات الموازنة الأربعاء “لا أحملها مسؤولية الاتفاقية مع العدو الصهيوني بل أحملها مسؤولية مواصلة السير بها في الوقت الذي كان الأجدر بها إلغاءها ومحاسبة من أبرمها أنه من الظلم بمكان محاسبة الحكومة الحالية على أخطاء حكومات متعاقبة”,

واتهم الحكومة بانها بنت الموازنة العامة استنادا لوصفات صندوق النقد الدولي الذي يشكل بوجوده استعماراً للدول.

وانتقد الدعجة تخفيض النفقات على الصحة والتعليم في الموازنة بينما هنالك تخمة في الصرف على النفقات المحددة للمقاولين، وطالب بشمول أبناء الوطن كافة بالتأمين الصحي وتعزيز المستشفيات بالكوارد المتخصصة.

ودعا إلى الاهتمام بالتعليم الذي ينهض بالأمة، وتساءل إن كانت هنالك إستراتيجية للتعليم، ليقول “لا توجد هنالك أي استراتيجية”.