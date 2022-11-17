كتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤثر على المملكة

تكون درجات الحرارة نهار اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مبينة ان هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت ادارة الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



ويوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، غرب عمان 18 – 09، المرتفعات الشمالية 16 – 07، مرتفعات الشراة 17 – 06، مناطق البادية 23 – 10، مناطق السهول 21 – 11، الأغوار الشمالية 27 – 16، الأغوار الجنوبية 28 – 17، البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.-(بترا)

