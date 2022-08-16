كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتستمر حتى الخميس

تقترب من المملكة اليوم الثلاثاء، كتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع تدريجي على الحرارة وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت.

وبحسب التقرير يتعمق يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة.

وهناك مؤشرات واحتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات محلية في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الخميس، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على الحرارة ، وتتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 30، وفي مرتفعات الشراة 16 – 31، وفي مناطق البادية 23 – 39، وفي مناطق السهول 22 – 34، وفي الأغوار الشمالية 27 – 39، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 41، وفي البحر الميت 28 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.

–(بترا)