كتلة هوائية قطبية قارسة البرودة تؤثر على المملكة الليلة

عمان-الغد- تتأثر المملكة اعتبارًا من منتصف الليل بكتلة هوائية قطبية شديدة وقارسة البرودة تندفع نحو الاراضي التركية وتتمركز فوق بادية الشام خلال الايام القادمة حيث تتهيأ الفرص لهطول امطار محلية في مناطق عشوائية تكون على هيئة ثلوج فوق المرتفعات.

الأحد

تتحرك الكتلة خلال يوم الاحد نحو الجنوب الشرقي بشكل اكبر حيث تهبط درجات الحرارة بشكل كبير وتصل الى مستويات غير معتادة لتبلغ العظمى في العاصمة عمان 5 درجات مئوية فقط ونتيجة تلامس اطراف الكتلة الهوائية للبحر يحتمل ان تسقط بعض الزخات الثلجية في مناطق عشوائية من مرتفعات المملكة تكون على هيئة امطار في المناطق المنخفضة وقد تكون امطار متجمدة ان شاء الله وتنخفض الحرارة ليلاً لتصل في العاصمة عمان الى حدود درجة مئوية واحدة تحت الصفر واربع الى 5 درجات تحت الصفر في المناطق الشرقية والجبال الجنوبية مع انجماد شديد وفرصة ضعيفة لامطار متجمدة وثلوج فوق بعض المناطق العشوائية من المملكة قد تتراكم فوق بعض المرتفعات في حال تحققها.

الاثنين

يزداد تعمق الكتلة الهوائية اجواء قارسة البرودة نهارًا وتصل العظمى في معظم مناطق المملكة الى حدود 4-5 درجات مئوية فقط باستثناء الاغوار والعقبة ويحتمل تساقط زخات ثلجية عشوائية وامطار متجمدة لاسيما فوق المرتفعات الجبلية ان شاء الله وتنخفض الحرارة بشكل حاد ليلاً لتصل الى -8 درجات مئوية تحت الصفر شرق المملكة وتوقعات بوصول الانجماد الى الاغوار وموجة جليدية شديدة وواسعة تشمل كافة مناطق المملكة باستثناء البحر الميت والعقبة.

الثلاثاء

ترتفع الحرارة قليلاً لكن يبقى الطقس قارس البرودة مع تشكل الانجماد في اجزاء واسعة ليلاً وتقترب الصغرى من حاجز -3 درجات مئوية في شرق المملكة.

وتعتبر الموجة المقبلة على المملكة غير معتادة منذ سنوات عدة وقد تسبب اضرار كثيرة في حال عدم التعامل معها بشكل جدي.

توصيات هامة للتعامل مع الظروف الجوية.!!!

⚠-الانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات اثناء هطول الثلوج او الامطار المتجمدة واثناء ساعات الليل المتاخرة بفعل الانجماد.

⚠-تنبيه خاص للمزارعين باخذ كافة الاحتياطات للتعامل مع الانجماد لتلافي خطر تلف المزروعات.

⚠-استخدام مانع التجمد في السيارات.

⚠-الاستخدام الامن لوسائل التدفئة.

⚠-محاولة تجنب الخروج من المنازل اثناء ساعات الليل المتأخرة الا للضرورة القصوى.