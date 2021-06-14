كتلة هوائية معتدلة تؤثر على المملكة اليوم.. وطقس مائل للبرودة ليلا

عمان- الغد- تتأثر المملكة، اليوم الاثنين، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الشهرية مجدداً.

ووفق “طقس العرب”، يكون الطقس صيفي معتدل في عموم المناطق، حار نسبيا في المناطق المنخفضة، شديد الحرارة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على اثارة بعض من الغبار الخفيف على المناطق الداخلية من البادية الشرقية.

وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع الموج خفيف بين (5-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 24 درجة مئوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيف إلى مائل للبرودة، مع ظهور بعض من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.