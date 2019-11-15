كتيب “حقوق الطالب ومسؤولياته” طريقه للنجاح

ايمان عارف العتيبي

إن التعلیم – والذي يعتبر الطالب محوره – في مجتمعنا هو امر اساسي يصب في مصلحة بلدنا وامتنا. ونحن واثقون بأننا نستطیع خدمة الطلاب كافة بشكل افضل ومتساو حینما نقوم ببناء علاقة عمل قویة مع الآباء والأمهات. والعاملون في المدارس الحكومیة يجب أن یأخذوا هذه المسألة على محمل الجد. فهي ذات أهمية قصوى يجب أن نسلط عليها الضوء.

نرغب في ان یكون أولادنا جزءاً من مجتمع متجاوب یتمیز بالرعایة والشمولیة، ویشعر فیه الجمیع بالتقدیر والدعم والتفاول. وهدفنا هو الوصول إلى كل طالب وتحفیز قدراته واعداده للنجاح في المدرسة أولا وفي الحیاة عموماً.

وما نود طرحه هنا هو فكرة ( كتيب حقوق الطالب ومسؤولياته) ليكون دليلا للطالب والأسرة، يوجه سلوكيات الطالب ويوضح له حقوقه وواجباته، ويكون دافعا للأهل للتعاون الفعال مع الهيئات التدريسية.وكتیب (حقوق الطالب ومسؤولیاته) دلیل للأسرة يتضمن التوقعات لسلوك الطلاب وردود فعل الكبار لتعزیز سلامة المدارس وخلق بیئة مدرسیة نزیهة ومنصفة وداعمة. فنحن نؤمن بإمكانیة تعلّم الطلاب بشكل افضل حینما تكون توقعات السلوك واضحة لهم، وقائمة على اساس متسق ونزیه مناسب لأعمارهم، ومبنیة على علاقة وطیدة بین الطالب والمعلم،والتعاون مع الوالدين هو أمر ضروري لتحقيق هذه الرؤية.

وتهدف إجراءاتنا التأدیبیة عبر التدخلات المتخذة مثل عملیة العدالة التصالحیة إلى تحقیق التوازن الصحیح في إجراءات التدخل الداعمة وذلك لضمان حصول جمیع الطلاب على كل فرصة ممكنة؛ للتعلم من اخطائهم وعدم تكرارها مستقبلاً. وینحصر تركیز الممارسات التأدیبیة المتبعة والتبعات المترتبة عليها في المدارس الحكومية على منع السلوكیات التي تسبب المشاكل، وتوفیر نظام مؤلف من مستویات مختلفة من الإجراءات التأدیبیة التي تستعین بالتدخلات التعلیمیة والتصالحیة المناسبة للفئة العمریة وذلك قبل اللجوء لإبعاد الطالب عن الصف او عن المدرسة.

ولذلك فإننا نتمنى على وزارة التربية أخذ مضمون هذا الكتيب بعين الاعتبار، ووضع الخطوط العريضة له ومناقشة بنوده وصياغتها لاستخدامه كإطار عمل لمناقشة هذه التوقعات مع الطلبة وذويهم والتربويين المختصين؛ لیكونوا على استعداد للتعامل على أساسه وتحقيق نجاحه عند بداية العام الدراسي، على أن يتضمن المعلومات التي يحتاجها الطالب طوال العام الدراسي. باعتباره وثيقة ضرورية بين يدي الطلبة وذويهم ويوقع أولياء الأمور على تسلمها. فالآباء والأمهات شریك أساسي في متابعة سلوك أبنائهم ومساعدتهم على تعلّم كیفیة اظهار ضبط النفس والاحترام والقیام بخیارات اخلاقیة وتحمل مسؤولیة افعالهم.

يتضمن الكتيب مقترحات حول حقوق الطالب، حيث یمنح دستور وقوانین التعليم المعمول بها الطلاب العدید من الحقوق والحریات القانونیة. كما تمنح السیاسات والقوانین التنظیمیة في مجلس التعلیم الطلاب العدید من الامتیازات ایضاً، وذلك حسب اعمارهم ومستوى نضجهم. ویحق للطلاب استخدام هذه الحقوق والامتیازات طالما انها لا تتعارض مع حقوق الآخرین، او قدرة المدرسة على توفیر بیئة تعلیمیة صحية، والدوام في مدرسة آمنة ضمن اجواء رحبة في مجتمع یثمن التعلیم ویُشجع علیه، وتوقّع معاملتهم بلطف وانصاف واحترام من قبل اعضاء الكادر المدرسي والطلاب الآخرين، وأن تكون البنية المدرسية آمنة وغیر متضررة، كما يحق للطلبة التعبیر عن افكارهم بحریة من خلال الكلام والحوار والاجتماعات المدرسیة وتقدیم التماسات وغیرها من الوسائل القانونیة.

ویمكن للطلاب الدعوة الى التغییر في اي قانون او سیاسة او قوانین تنظیمیة. وتقدیم شكوى إلى المعلمین او المستشارین التربویین في المدرسة او مدیر المدرسة اذا كانت القرارات او التدابیر المتخذة او التي يمكن اتخاذها لا تبدو انها تصب في مصلحة الطالب .إن مشاركة الطلبة في فهم أو طرح الآراء لتعديل هذه القوانين هي أكبر طريقة لتحمل الطلبة المسؤولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومدرستهم ومجتمعهم.

فهل سيشهد كتيب (حقوق الطالب ومسؤولياته) طريقه للنجاح في وزارة التربية والتعليم؟