كثرة الشك بالأبناء.. فقدان الثقة بين الطرفين تضعف درجة المصداقية

عمان- قد تصدر بعض التصرفات من الآباء والأمهات، ما هي إلا تعبير عن خوفهم وقلقهم على أبنائهم، إما بسبب سلوكيات الأبناء، أو ما يسمعه الآباء من الآخرين عن سلوكيات أبنائهم، ولكن مع مرور الوقت قد تتحول هذه التصرفات والمشاعر إلى “الشك بالأبناء” ومن هنا تبدأ المشكلة، وذلك لأن أساس العلاقة بين الآباء والأبناء هو الثقة، ومع كثرة الشك بالأبناء، سيؤدي هذا إلى فقدان الثقة بينهم، وبالتالي ستضعف درجة المصداقية، كما وسيؤدي إلى فقدان الجو الأسري المريح، الذي يفترض أن يجد فيه الأبناء ذواتهم، وإن شعور الأبناء بعدم ثقة آبائهم بهم، سيولد فجوة كبيرة بينهم.

وإضافة إلى جميع ما ذكر من آثار سلبية للشك بالأبناء، فإن عدم الثقة بهم، وترجمة هذا الشعور على أرض الواقع، من خلال مراقبة الآباء لهم بشكل مكثف، ووضع قيود عليهم، سيدفع بالأبناء إلى أن يعيشوا صراعات داخلية، ستؤثر عليهم سلباً مع مرور الأيام، ولكن يستطيع الآباء تتبع بعض الأساليب، للتخفيف من شعور الشك، وهي كالآتي:

1 – الحوار: يعتبر الحوار من أفضل الأساليب المتبعة للتفاهم مع الأبناء، لأنه وسيلة تواصل فعالة، يتبادل الآباء والأبناء من خلاله وجهات نظرهم المختلفة، وتتاح الخيارات من خلاله أيضا، ويحقق الود والألفة بينهم.

2- الابتعاد عن أسلوب الرفض، لأن كثرة الرفض سيدفع أبناءنا إلى الكذب والتظاهر بعكس الحقيقة.

3 – الابتعاد عن توجيه أسئلة الاتهام، وإظهار عدم الثقة بالأبناء، إذ يشعر الإبن أنه غير مؤهل لثقة والديه، فلا يستطيع البوح لوالديه بما يريد، وبالتالي سيلجأ إلى الكتمان، ظناً منه، بأنه سيكسب ثقتهم به.

4 – الحد من شعورنا بالخوف المبالغ فيه على أبنائنا، والذي قد يؤدي إلى الشك، وبالتالي سيؤثر سلبا على صحتهم النفسية، وقدرتهم على التحكم في انفعالاتهم وعلاقاتهم مع الآخرين.

ولنتذكر دائما بأنه كي تكون علاقتنا بأبنائنا علاقة صحية، يجب أن تكون خالية من الشك، وعدم الثقة.

المرشدة التربوية/ ضحى محمود خليلية