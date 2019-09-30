“كراتيه الدرك” تحصد الذهب في بطولة تركيا المفتوحة

عمان – الغد – حقق نشامى منتخب قوات الدرك للكراتيه، إنجازاً رياضياً جديداً في بطولة تركيا الدولية المفتوحة، والتي اختتمت مجرياتها في اسطنبول.

وحصد النشامى (6) ميداليات، بواقع (3) ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، مكنتهم من تحقيق المركز الثاني في المجموع النهائي العام للبطولة، من بين (157) نادياً وفريقا يمثلون (40) دولة من أبرزها: فرنسا، روسيا، اليونان، الأرجنتين، مصر، أذربيجان، كازاخستان، الكاميرون، أوكرانيا، والبلد المضيف تركيا.

وخطف لاعبو الدرك الأضواء في البطولة التي شهدت منافسة قوية بين أبطال اللعبة في العالم، ونزالات اتسمت بالقوة والإثارة، بمشاركة أكثر من (1000) لاعب ولاعبة، حيث جاءت النتائج الفنية للاعبي الدرك كما يلي:

١- فئة كاتا جماعي مخضرمين: المركز الأول (الميدالية الذهبية) بواسطة اللاعبين (انس مروان، صلاح الدين عمر، عبدالله عزام).

٢- فئة كاتا فردي مخضرمين: الميدالية الذهبية بواسطة اللاعب (انس مروان) .

٣- فئة قتال فردي مخضرمين: الميدالية الذهبية عن طريق الملازم١ (صالح فتيان).

٤- فئة كاتا جماعي رجال: المركز الثاني (الميدالية الفضية) عن طريق اللاعبين (انس مروان، صلاح الدين عمر، عبدالله عزام).

٥- فئة قتال فردي وزن تحت (75) رجال: الميدالية الفضية عن طريق اللاعب (حاتم أنور) .

٥- فئة كاتا فردي رجال: الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب (أنس مروان) .

وشاركت قوات الدرك في البطولة بوفد ترأسه المقدم ميلاد الوريكات، وضم في عضويته الرائد سامر القرعان، النقيب جهاد المعمار، الملازم١ صالح فتيان (مدرباً)، واللاعبون: صلاح الدين عمر، أنس مروان، عبدالله عزام، حاتم أنور، محمد سامي.