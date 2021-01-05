“كرامة لأفلام حقوق الإنسان” مستمر بتقديم فعالياته

عمان- استمراراً للعروض السينمائية والثقافية خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة، أقام المهرجان الأردني الدولي الأول من نوعه في الأردن، فعاليات تخللتها عروض جديدة وفريدة من نوعها كعرض “الجدران”، وبرنامج “كرامة أطفال” السنوي، إضافة إلى الفعاليات التدريبية التي أقيمت بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، ومنتدى الشباب تحت شعار “الهوية والمدينة” وذلك لتدريب الناشطين الشباب والفنانين على الارتقاء بالأفكار لتطوير مشاريعهم. ودعماً من اليونيسكو والاتحاد الأوروبي، قام المهرجان بإطلاق كتاب بعنوان “السينما في التعليم” الذي يثري مناهج المعاهد السينمائية في المشرق والمغرب الحساسة للنوع الاجتماعي والجندري.

وقد حظي مهرجان كرامة منذ انطلاقه بصخب واسع ومتابعة كبيرة بين الرواد الذين شاركوا على المنصة الإلكترونية من مختلف الأرجاء، وذلك لأهمية العروض والفعاليات التي تسلط الضوء على كل ما هو جديد في سينما “حقوق الإنسان” من العالم، إضافة إلى ما يرمز له المهرجان من أهداف تتمثل في إيصال رسائل متعلقة بـ”حقوق الإنسان” من خلال الفن والأفلام بأسلوب مبتكر وجديد ويعرض خلاله قرابة 40 فيلماً حقوقياً، أبرزها فيلم “النجمة” اللبناني لجيلبرت كرم و”الفخ” للتركي سيد غولاك وفيلم “ع السكة” للمغربية أريج سهيري وغيرها من الأفلام المتاحة على المنصة المتخصصة.

وانطلق المهرجان يوم السبت 26 كانون الأول (ديسمبر) 2020 مفتتحاً أبوابه بعرض أفلام قصيرة على “الجدران” (سينما الحي) في جبل الويبدة وبكلمات افتتاحية لمنظمي المهرجان، ركزت على عنوان الدورة “ذاكرة الإنسان” من منطلق الحاجة لأرشفة الضمير والذاكرة الإنسانية عبر السينما.

وواصل المهرجان فعالياته بتقديم سلسلة من العروض ضمن برنامج “كرامة أطفال” في مركز هيا الثقافي وبحضور أطفال من لواء الرصيفة، كجزء من البرنامج السنوي الذي يعقد للمرة الرابعة ضمن فعاليات المهرجان. ويهدف برنامج “كرامة أطفال” إلى زيادة الوعي لدى الأطفال بثقافة حقوق الطفل والقيم الأخلاقية السامية.