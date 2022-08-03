كراهية النساء وتفوق البيض يغذيان وباء العنف المسلح في أميركا

يجتاح الولايات المتحدة تصاعد العنف المسلح والغضب، الذي تغذيه إلى حد كبير كراهية النساء وتفوق البيض على وسائل التواصل الاجتماعي، هكذا ذكر موقع ((ويسكونسن إكزامينر)).

وأفاد الموقع الإخباري غير الربحي في مقال يوم الاثنين بأن أزمة العنف المسلح الحالية تأتي وسط ارتفاع حيازة الأسلحة النارية خلال جائحة كوفيد-19.

وذلك مع تزايد عدد جماعات القومية البيضاء والذي قفز بنسبة 55 في المائة خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقل عن سارة بريور، أستاذة علم الاجتماع في جامعة ولاية ميشيغان التي تركز أبحاثها على العنف القائم على نوع الجنس قولها “هناك وباء ذكورة في الولايات المتحدة، ونحن نرى ذلك مرارا في حوادث إطلاق النار هذه”.- شينخوا