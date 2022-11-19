كرة “الرحلة”.. مزيج الثقافة والعمارة والقوارب والعلم في قطر

عمان – الغد – في كأس العالم 2022، ستظهر كرة القدم العالمية مواهبها من خلال كرة المباراة الرسمية المذهلة والمستدامة وعالية الجودة. الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي صنعتها أديداس لكأس العالم، تسمى بـ”الرحلة”، ربما لأنها أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

لون الرحلة الجريء النابض بالحياة مستوحى من الثقافة والعمارة والقوارب والعلم في قطر. تجلب أديداس خبرتها الرياضية إلى الحدث الأول في اللعبة مرة أخرى، من خلال توفير كرة مطابقة ذات جماليات أنيقة توفر أيضا الدقة والاستقرار. إنها مصمم لدعم سرعات اللعبة القصوى، علاوة على ذلك، يتم تصنيعها باستخدام أحبار ومواد لاصقة تعتمد على الماء بدقة لتحقيق استدامة إضافية.

ومع اقترب المونديال اليوم من صافرة البداية، نحتفل بهذه المناسبة بتاريخ موجز للكرات التي ظهرت في أكبر حدث لكرة القدم.

أوروغواي 1930 – تينتو

كانت تينتو واحدة من كرتين للمباراة في افتتاح كأس العالم العام 1930. في ذلك الوقت، لم تكن هناك كرة رسمية، ناهيك عن قاعدة حول من سيقوم بتزويدها. انتهى الأمر بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وأوروجواي، بإحضار كراتهما الخاصة إلى المباراة الحاسمة. تقدمت الأرجنتين 2-1 في الشوط الأول حيث تم استخدام كرة تينتو. ومع ذلك ، في الشوط الثاني، عادت أوروجواي بقوة مع نموذجها الشهير “تي” وواصلت لتفوز 4-2.

إيطاليا 1934 – فيديرال 102

صُنع الكرة في روما، وهو تشبه بشكل مثير كرة رجبي مع جلد البقر البني و13 لوحا متعدد الأضلاع. لفتت فيديرال 102 الأنظار خلال المباراة النهائية بين أصحاب الأرض وتشيكوسلوفاكيا، عندما سجل رايموندو أورسي هدف التعادل المذهل لإيطاليا.

فرنسا 1938 – ألين

كانت كرة ألين تشبه إلى حد بعيد كرة فديرال 102. صنعت بواسطة “ألين”، وهي شركة تصنيع مقرها باريس، وكانت مصنوعة من جلد البقر البني وتتألف من 13 لوحا.

البرازيل 1950 – دوبلو تي.

جاءت دوبلو تي لتحل محل الكرات السابقة التي كانت الأربطة المخيطة يدويا فيها تذكرنا بنظيراتها من الرجبي. يشار إليها أحيانا باسم سوبربول (اسم الشركة المصنعة)، كانت دوبلو تي أول كرة مطابقة لها ببنية خالية من الدانتيل على وجهها الخارجي من جلد البقر البني، والتي تحتوي على 12 لوحة متطابقة.

سويسرا

1954 – بطل العالم السويسري

صُنعت من قبل شركة مقرها في بازل سامها “كوست سبورتس”، وضمت كرة “بطولة العالم السويسرية” 18 لوحة بدلاً من 13. كانت ذات لون أصفر لامع بدلاً من البني الداكن التقليدي.

السويد 1958 – توب ستار

في كأس العالم 1958 التي استضافتها السويد، هز الفرنسي جوست فونتين الشباك 13 مرة، محققا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة. تم اختيار توب ستار، التي صممتها شركة سويدية، من 102 كرة مرشحة بدون علامات تجارية تم اختبارها من قبل أربعة مسؤولين في فيفا.

تشيلي 1962 – الكراك

شاب الجدل حول كرة المباراة، من قبل الحارس زامورا في نهائيات العام 1962. لم يتم استقبال الكرة التشيلية بشكل جيد عالميًا، حتى أن الحكم كين أستون لم يتأثر بها. كان العيب الرئيسي في الكرة هو أنها أصبحت أثقل مع تسرب الماء من خلال طبقاتها.

إنجلترا 1966 – تشالينج 4 ستار

كانت نهائيات كأس العالم 1966 في إنجلترا هي النسخة الأخيرة التي قدم فيها البلد المضيف كرة المباراة. بعد مداولات متأنية، اختار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كرة تشالينج 4 ستار، وهي مؤلفة من 18 لوحة متوفرة باللونين البرتقالي والأصفر.

المكسيك 1970 – تلستار

كانت تلستار أول كرة رسمية لمباراة كأس العالم، إيذانا بوصول أديداس كمزود. بدءا من تلستار، قدمت الشركة الألمانية الكرة الرسمية لأكثر من 50 عاما. تصميم تلستار الجذاب المكون من 32 لوحة سوداء وبيضاء يجعلها واحدة من أكثر اللوحات شهرة في كل العصور.

ألمانيا الغربية

1974 – تلستار دورلاست

كانت تلستار دورلاست نسخة محسنة من تلستار الأصلية التي صدرت العام 1970. كانت تلستار دورلاست أول كرة مباراة رسمية لا تحمل اسمها وشعارها فحسب، بل تحتوي أيضًا على طلاء مضاد للماء من مادة البولي يوريثين.

الأرجنتين 1978 – تانجو

تقريبا مثل مجموعة تلستار الشهيرة، امتدت تانجو وخلفاؤها من 1978 إلى 1998، مع تغييرات طفيفة فقط على تصميمها. كانت كرة تانجو عبارة عن كرة بها 20 لوحا سداسيا مخيطا يدويا، وكانت باهظة الثمن بالنسبة لوقتها. ومع ذلك، فقد أصبحت شائعة للغاية واستخدمت ككرة رسمية للمباراة في بطولة أوروبا، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية في سيول العام 1988.

إسبانيا 1982 – تانجو إسبانيا

بفضل شعبية سابقاتها، احتاجت تانجو إسبانيا فقط إلى تعديلات طفيفة مثل مقاومة أفضل للماء، مع طبقات مطاطية لمنع الكرة من أن تصبح أثقل بسبب دخول الماء. ومع ذلك، لم تكن التغييرات مستدامة حيث كان لا بد من توفير كرات جديدة عند تلف اللحامات. علاوة على ذلك، تمثل تانجو إسبانيا نهاية حقبة للكرة الجلدية.

المكسيك 1986 – أزتيكا

لأول مرة، أنتجت أديداس كرة اصطناعية بنسبة 100 في المائة، تتميز بأنماط مفصلة لثقافة الأزتك. كما أنها تحتل مكانة فريدة في تاريخ كأس العالم حيث أنها الكرة التي سددها دييجو مارادونا بيده، فوق حارس مرمى إنجلترا بيتر شيلتون.

إيطاليا 1990 – إتروسكو يونيكو

تمامًا مثل سابقتها، تم استلهام كرة إتروسكو يونيكو من ثقافة الدولة المضيفة: تتميز الكرة بثلاثيات مثلثة مع رؤوس أسد تذكرنا بالفن الأتروسكي. ربما كانت رؤوس الأسود تلك تخيف المهاجمين المشاركين حيث شهدت نهائيات كأس العالم هذه، أدنى معدل من الأهداف لكل مباراة في تاريخ كأس العالم.

الولايات المتحدة الأميركية

1994 – كويسترا

احتفل العمل الفني في كرة كويسترا، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للهبوط على سطح القمر، وهي كرة مصنوعة من خمس مواد مختلفة بما في ذلك رغوة البوليسترين، وجعلت “أديداس” الكرة أكثر مقاومة للماء وأخف وزنا وأكثر نعومة واستجابة. نظرًا لأنه تمنع شعورا بلمسة أكثر نعومة وسهولة في التحكم، وساعدت كويسترا في تسريع وتيرة اللعب.

فرنسا 1998 – تريكولور

كانت تريكولور هي الكرة الأولى التي تتميز بتصميم متعدد الألوان، حيث تمتعت بألوان الأحمر والأزرق والأبيض لتتناسب مع العلم الفرنسي.

كوريا الجنوبية – اليابان 2002 – فيفيرنوفا

تخلت أديداس أخيرًا عن تصميم تانجو في العام 2002، وكان لكرة فيفيرنوفا الجديدة إحساسًا خفيفًا جدًا.

ألمانيا 2006 – تيمجيست

تتألف تيمجيست من 14 لوحة مرتبطة حرارياً – على عكس المخيط – مع مزيج متناغم من الأنماط الخماسية والسداسية وكذلك الأشكال المستطيلة. من وجهة نظر العديد من اللاعبين، أدى تصميمها الأكثر نعومة واستدارة إلى لقطات أكثر دقة. ابتكرت أديداس نسخة ذهبية خاصة، تيمجيست برلين، خاصة للمباراة النهائية.

جنوب أفريقيا 2010 – جابولاني

بينما تم الترحيب بكرة تيمجيست العام 2006 لدقتها، تعرضت جابولاني لانتقادات شديدة بسبب الطريقة التي غيرت بها مسارها في الهواء، ما جعل التسديدات من مسافات بعيدة غير قابلة للتنبؤ إلى حد كبير. من ناحية أخرى، ادعى بعض اللاعبين أن التقنية الموجودة في الكرة، مكنت الحراس من إجراء توصل أفضل معها. كانت الكرة الرسمية للمباراة النهائية عبارة عن نسخة ذهبية خاصة تسمى جوبولاني، وسميت على اسم عاصمة البلد المضيف جوهانسبرج.

البرازيل 2014 – برازوكا

كان مشجعو كرة القدم البرازيليون هم من حددوا اسم الكرة الرسمية لكأس العالم 2014. اسم برازوكا هو مصطلح محلي غير رسمي يعني البرازيلي أو يستخدم لوصف طريقة الحياة البرازيلية. تمامًا مثل البطولتين السابقتين، ابتكرت أديداس إصدارًا خاصًا بخطوط منحنية ذهبية للمباراة النهائية.

روسيا 2018 – تلستار 18

بالنسبة لكأس العالم 2018 في روسيا، عادت العلامة التجارية الألمانية إلى تلستار. تم استخدام “تلستار 18″ طوال مرحلة المجموعات، قبل أن يتم استبدالها بـ”تلستار ميتشتا” ذو اللون الأحمر في مرحلة خروج المغلوب، و”ميتشتا” كلمة باللغة الروسية تعني “حلم” أو “طموح”.

قطر 2022 – الرحلة

الكرة الرسمية لقطر 2022 هي كرة الرحلة. صُنعت الرحلة حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وهي واحدة من أكثر كرات كأس العالم صديقة للبيئة.