كرة القدم السويدية تستأنف نشاطها ببطولة ودية نسائية بلا جمهور

كوبنهاجن – سيجري استئناف أنشطة كرة القدم الاحترافية في السويد في غضون أسبوع ببطولة ودية تمهيدا للموسم الجديد تخوضها 4 فرق سيدات دون جمهور، في انتظار معرفة موعد انطلاق منافسات الدوري، الذي ارجئ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيخوض فريق يورجوردن من دوري الدرجة الأول وفرق أيك سولنا وهاماربي و برومابوجكارنا التي تلعب بدوري الدرجة الثانية البطولة بين يومي 18 نيسان / أبريل الحالي و24 أيار/ مايو المقبل، والتي تحمل اسم “ستكهولم تشالنج” (تحدي ستوكهولم)، نظرا لان جميع الفرق من العاصمة السويدية، حسبما ذكرت الأندية في بيان.

وكانت السلطات الصحية السويدية قد نصحت منذ أيام بعدم لعب أي مباراة، ولكن هذا الموقف تغير لاحقا حيال المباريات الودية، طالما هناك التزام بتوصيات مثل عدم وجود ما يزيد عن 50 شخصا وتجنب السفر غير الضروري والمخالطة القريبة.

ولهذا السبب ستقتصر البطولة الودية على أربعة فرق من العاصمة، وسجري بثها على موقع إلكتروني لصحيفة.

كما بدأت عدة فرق كرة قدم للرجال في التدرب منذ أيام، مع بعض القيود، وبدأت أيضا بعض منافسات الهواة.

وكان من المقرر أن تبدأ دوريات كرة القدم الاحترافية في السويد مطلع الأسبوع الماضي، ولكنها أجلت بشكل مبدئي حتى أواخر مايو/آيار أو مطلع يونيو/حزيران بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، دون تحديد تاريخ لذلك.

وسجلت السويد، حيث يعيش ما يزيد قليلا عن 10 ملايين نسمة، حتى الآن 9141 إصابة بفيروس كورونا المستجد و793 حالة وفاة، ما يمثل أعلى المعدلات بين دول شمال أوروبا. – (إفي)