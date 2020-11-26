كرة القدم تخسر أحد أعظم لاعبيها برحيل مارادونا

بوينوس ايرس- لن يكون يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد الآن كأي يوم آخر في السنة، بل سيصبح موعدا لتخليد ذكرى رحيل أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وأعظمهم بالنسبة لكثيرين، بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية “الخالدة” دييغو أرماندو مارادونا عن 60 عاما، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم العام 1986، قد خضع لجراحة لإزالة ورم دماغي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قبل أن يرحل أول من أمس جراء سكتة قلبة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه سيباستيان سانشي.

وجاء وقع الخبر مدويًا على العالم بشكل عام والأرجنتين بشكل خاص، حيث أعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقال فرنانديس عبر “تويتر” في منشور مرفقًا بصورة وهو يعانق مارادونا “لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة”.

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية أن جثمان مارادونا سيسجى في القصر الرئاسي “كاسا روسادا” “من الخميس حتى السبت” حتى يتمكن أبناء الأمة من إلقاء النظرة الأخيرة على بطلهم.

ونعى الاتحاد الأرجنتيني قائده السابق حيث قال “الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر رئيسه كلاوديو تابيا، يعرب عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا. ستبقى في قلوبنا للأبد”.

واقترح رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستريس أن يطلق النادي اسم مارادونا على ملعبه حيث غرد عبر “تويتر”: “فلنطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو مارادونا”.

ونعى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الأرجنتيني؛ حيث قال رئيسه السويسري جاني انفانتينو “اليوم هو يوم حزين للغاية. دييغو الذي نحب غادرنا. قلوبنا توقفت عن الخفقان للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هي الشيء الوحيد الذي نشعر به في داخلنا في الوقت الحالي”.

وتابع “ما فعله دييغو لكرة القدم، كيف جعلنا نقع في حب هذه اللعبة الجميلة، هو أمر استثنائي”.

وقبل دقائق من الإعلان عن الخبر الذي هز العالم بأسره، تداولت الصحافة الأرجنتينية أخبارا عن تدهور صحة لاعب نابولي الايطالي السابق، مشيرة الى أنه يتلقى العلاج من قبل الأطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة “تي واي سي” الرياضية “هناك أربع سيارات إسعاف أمام مكان إقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الأمر خطير”.

وسارع نجوم العالم لتقديم تعازيهم حيث كانت أبرز الكلمات من النجم البرازيلي بيليه الذي لطالما كان اسمه ومارادونا في النقاش عن الأعظم في التاريخ، حيث كتب عبر حسابه على “تويتر”: “يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة”.

وتابع بيليه (80 عامًا) “هناك الكثير لقوله، ولكن الآن أطلب من الله أن يعطي القوة لأفراد عائلتك”.

كما نعاه مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يعدان أيضًا بين أعظم لاعبي المستديرة، رغم أنهما لم يتمكنا حتى الآن من مجاراة بيليه ومارادونا في معيار أساسي هو رفع ذهب كأس العالم.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، في منشور عبر “انستغرام”: “إنه يوم حزين لكل الأرجنتينيين ولكرة القدم. لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي”.

وتابع نجم برشلونة “سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه وأرسل تعازي حارة لعائلته وأصدقائه. فلترقد بسلام”.

فيما قال رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عبر “تويتر” عبر منشور مرفقًا بصورة تجمعه مع مارادونا “اليوم أودع صديقًا والعالم يودع عبقريًا خالدًا. أحد الأعظم على الإطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد”.

وأردف “يغادرنا باكرًا ولكنه يترك إرثًا لا حدود له وفراغًا لا يمكن ملؤه. ارقد بسلام. لن ننساك أبدًا”.

فيما اعتبر النجم الفرنسي السابق ميشال بلاتيني عبر إذاعة “ار تي ال” أن “ماضينا قد رحل”.

وتابع لاعب يوفنتوس السابق الذي واجه مارادونا في ثمانينيات القرن الماضي في الدوري الإيطالي “أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة… غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي “ويفا” للعبة بعد دقائق من وفاة “ديوس” أنه سيكرم اللاعب بدقيقة صمت قبل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتبقى أبرز محطات مارادونا الكروية قيادته منتخب “التانغو” الى لقب كأس العالم 1986 في المسكيك.

لعب مارادونا لصالح بوكا جونيورز في بلاده قبل أن ينتقل الى برشلونة الاسباني ونابولي (1984-1991) الذي صنع له التاريخ وقاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري الايطالي العامين 1987 و1990.

ونعاه النادي الجنوبي عبر “تويتر”: “الى الأبد. الى اللقاء دييغو”.

في العام 2000، أجرى “فيفا” استفتاء على الانترنت عن أفضل لاعب في العصر، فتفوق مارادونا على بيليه، الا أن الهيئة الدولية أعلنت كليهما فائزين.

تزوج صديقته كلاوديا فيلافان العام 1984 ولهما ابنتان: دالما وجانينيا، قبل طلاقهما العام 2004. لديه ولد اسمه دييغو جونيور ولد في نابولي العام 1986، وقد اعترف بأبوته فقط في 2004.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا العام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي العام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلوغراماً.

وفي 2007 أسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.-(أ ف ب)

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