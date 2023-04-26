“كرة معان” نقطة مضيئة في دوري المحترفين

يحيى قطيشات



عمان – يشكل فريق معان نقطة مضيئة في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، منذ صعوده للمرة الأولى في تاريخه موسم 2020، حيث حافظ معان على مقعده في دوري الكبار للموسم الرابع على التوالي، وخالف مقولة: “إن الفريق الصاعد للمحترفين مرشحا للعودة إلى دوري المظاليم سريعا”. وحقق الفريق مراكز جيدة على سلم ترتيب الفرق خلال المواسم الثلاثة الماضية التي لعبها في دوري المحترفين.

ولعل أبرز نقطة إيجابية تسجل للفريق خلال المواسم الماضية، عدم حرمانه من القيد والتسجيل نهائيا، على عكس معظم أندية المحترقين، بعد أن نجحت إدارة النادي في تسديد كافة مستحقات اللاعبين المحليين والمحترفين مع نهاية كل موسم.

ويبحث فريق معان عن مواصلة البقاء ببطولة دوري المحترفين موسما آخر، خاصة وأنه قدم في المواسم الماضية عروضا جيدة، وضعته في المراكز السابع، والعاشر والسابع على التوالي.

وتعمل إدارة النادي حاليا على توفير كافة مستلزمات النجاح والراحة للجهاز الفني الجديد بقيادة ديان صالح، الذي أشرف على تدريبات الفريق في فترة طويلة من الموسمين الماضيين، واللاعبين الذين تم التعاقد معهم للموسم الجديد وضمن الإمكانات المتاحة، في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها النادي كحال أندية المحترفين، وقام الجهاز الفني باستقطاب مجموعة جديدة من اللاعبين بما يتناسب مع إمكانيات النادي المادية التي تعاني شح الموارد.

ومن أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي للموسم المقبل، رشيد رفيد، أنس الخلايلة، ليث الحيصة، خالد الردايدة، اياد طوليه، أيسر صباح، حربي عبدالله، سليمان غزال، مهدي علامة، بهاء برقاوي، عون المحارمة، حسام الزيود، عبدالله ذيب، إبراهيم الرواد، أحمد الطريفي، إضافة إلى عدد من لاعبي الفئات العمرية بالنادي، وسيتم اختيار المحترفين بعناية وضمن الإمكانيات المالية المتوفرة بصلاحيات مطلقة للجهاز الفني.

وأكد المدير الفني للفريق ديان صالح، أن إدارة النادي تعمل على توفير كافة متطلبات النجاح للفريق، وأضاف في تصريح لـ”الغد” أن التعاون بين الجهاز الفني والإدارة كبيرا في تشكيل فريق يكون قادرا على إظهار الصورة الفنية المطلوبة في الموسم المقبل، وأن العائق المادي يشكل التحدي الأكبر للفريق كما هو حال كافة أندية المحترفين”، وطالب صالح الداعمين ورجال الأعمال، بضرورة توفير الدعم للفريق الذي يحمل اسم محافظة عزيزة على كل أردني.

وأشار صالح إلى أن بطولة الدرع والتي تعد باكورة بطولات الموسم المقبل، ستكون محطة مهمة في رحلة تحضيرات الفريق الفنية والبدنية للموسم، وتمنح الفرصة للجهاز الفني للوصول للتشكيلة المثالية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، تمهيدا لمشاركة جيدة في منافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.

وأكد ديان ثقته باللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل الفريق، والذين يتميزون بالخبرة والشباب والأداء الفني العالي في كافة المراكز، مشيدا بدعم جماهير معان للفريق خلال المواسم الماضية.

وكان فريق معان استهل مبارياته الودية تحضيرا لبطولة الدرع، بمواجهة فريق الوحدات في مباراة ودية انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.