كرزون تحيي حفلا غنائيا بمهرجان صيف عمان

عمان- تحيي الفنانة الأردنية ديانا كرزون مساء اليوم الأحد على خشبة المسرح الرئيس في حدائق الحسين حفل ختام مهرجان صيف عمان 2019 بدورته الثالثة عشرة.

المهرجان الذي تنظمه أمانة عمان بطابع عائلي ترفيهي للأطفال إلى جانب بعده الفني بمشاركة مطربين أردنيين لم يغفل دعم الأعمال المنزلية بتخصيص مساحات لإقامة أسواق (بازارات ومعارض) بالتعاون مع المؤسسات غير الربحية صندوق المرأة وتمويلكم وهو ما أتاح لـ 120 مشاركا تسويق منتجاتهم.

الأمسية الفنية ليوم أمس كانت عروس البحر الأحمر حاضرة فيه بقوة على أنغام آلة السمسمية وإيقاعات البحر من خلال فرقة نسيم البحر بالعقبة، كما قدم الفنان سامر عبدالله والفنان رامي شفيق في الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية.

وشهد الحفل الذي قدم فقراته الإعلامي سمير مصاروة من إذاعة جيش اف إم حضورا كبيرا من الجمهور الذي تفاعل بعفوية مع الوصلات الغنائية الوطنية والتراثية الأردنية.

وفي الساحة المخصصة للأطفال التي يسودها الجو العائلي تبدأ الساعة السادسة مساء محطات الفنون والرسم على الوجوه، ومسابقات وجوائز، وشملت فعاليات أمس عرضا لشخصيات كرتونية قدمتها فرقة كراميش للأطفال، ومسرح الدمى، إلى جانب الفنانة كرزون يقام اليوم في آخر أمسيات المهرجان الساعة التاسعة مساء عرض لفرقة جيتاناي، إضافة إلى دي جي رجا ــ يوكشن، وعلى مسرح الأطفال عرض الساحر ( لؤي أبو ربيعة) وفقرة المشي على العصي.

يشار إلى أن الأمانة قامت بتأمين مواقف للمركبات ضمن محيط الحدائق وتوفير باصات مكوكية داخل وخارج الحدائق لنقل المواطنين إلى موقع المهرجان.-(بترا)