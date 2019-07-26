كرزون تسحر الجمهور بصوتها وعساف يشعل حماس جمهور “الجنوبي”

معتصم الرقاد

عمان- في ليلة جرشية لافتة، تعانق الشماغ الأردني والكوفية الفلسطينية ضمن أمسية غنائية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 34 أول من أمس، جمعت الفنانين سوبر ستار العرب ديانا كرزون ونجم “أرب أيدول” الفنان محمد عساف.

الليلة الجرشية على المسرح الجنوبي شهدت حضورا كبيرا تجاوز 5000 شخص. وأطلت كرزون على جمهورها على وقع أغنيتها “أردن الشومات” وتغنت بالملك والوطن.

وما ان انتهت الفنانة كرزون حتى بادرت بالترحيب بجمهور جرش الكبير، مؤكدة لهم ان هذه الليلة ستكون استثنائية بوجودهم، كما رحبت بالجاليات العربية التي حضرت هذا الحفل، وشكرت إدارة المهرجان لاختيارها لتقف وتغني على واحد من أعرق المسارح بالعالم.

وغنى الحضور مع كرزون التي ارتدت ثوبا أبيض لامعا “راسك بالعالي مرفوع الهامة.. انت أردني أهل الكرامة”. بعدها غنت كرزون واحدة من أغنياتها الجديدة “في حد اشتكالك” والتي يقول مطلعها “في حد اشتكالك”.

صوت كرزون أشعل مدرجات المسرح، وراح الجمهور يردد كلمات الأغنيات التي تقدمها المطربة، لتعود بعدها للأغنية الوطنية “يا أردن الشومات” قدمتها بإحساس عال ومن كلماتها “يا أردن الشومات يا لمة هلي.. يا محوطة بزين الملوك تدللي.. يا دارنا رايات عزك عالية.. الغار عجبالك وتاجك معتلي.. يا محجلة يا مطيبة.. كلك وفا يا حبيبة”.

وذهبت كرزون نحو الأغنيات العربية الشهيرة لتطرب الجمهور على وقع صوتها وأدائها المميز، وتغني “أسمر يا الشب المهيوب” و”بسك تيجي حارتنا”، و”مرعيه”، والتي تفاعل معها الجمهور وراح يتراقص على المدرجات.

وتنقلت كرزون بين أغنية “على الندا الندا” و”جيب المجوز” و”ساري سار الليل” و”نزلن على البستان”.. لتختتم أمسيتها الجرشية على أغنيتها الأولى “راسك بالعالي”، والتي زادت من حماس الجماهير المكتظة.

وعلى اثرها قام المدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي بتكريم الفنانة كرزون بدرع المهرجان تقديرا لها على إحياء ليلة في مهرجان جرش للثقافة والفنون.

“يا دنيا علي اشهدي.. ما هنت للمعتدي.. يا شعوب الضاد لازم بالوجع تتوحدي”.. بتلك الكلمات صدح صوت محبوب العرب الفنان محمد عساف ليعانق بها جمهوره الذي قابله بترديد كلمات هذه الأغنية.

ومع حشود الجماهير من مختلف الجاليات العربية، هتف الجمهور الذي ملأ مدرجات الجنوبي رافعين صور نجمهم الفنان محمد عساف. وما أن صعد إلى خشبة المسرح حتى شكر القائمين على “جرش” وخص بالذكر مدير عام المهرجان ايمن سماوي، كما رحب بالجمهور معلنا أنه سيقدم لأول مرة ومن على هذا المسرح اغنية وطنية بعنوان “ابو حسين”، وهي من كلمات الشاعر اللبناني زهير فرانسيس ومن الحان حسام الأمير، وتقول كلماتها “علو هالصوت بالعالي.. خلو النجمات تلالي.. تخبر عن عبدالله الغالي” لتكون أولى الاعمال الوطنية التي يقدمها محمد عساف للاردن.

ومع استمرار البرنامج الغنائي للفنان عساف قدم موال “جيت اليوم اغني ميجنا وعتابا.. يا مرحبا بالناس الطيبين”، ليغني بعد هذا الموال اغنية الفنان الراحل وديع الصافي “قتلوني عيونه السود”.

وقال الفنان عساف موجها الكلام لمحبيه وجمهوره “الفرح دائما باهله وناسه وانتم أهل الفرح” وهذا مثل يقال دائما في فلسطين.

ليقدم بعدها اغنية لفنان العرب محمد عبده “بعاد كنتم ولا قريبين”، واللون العراقي لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر عبر أغنية “تذكر” التي جاءت لتلامس اوجاع العرب جراء الأحداث التي عصفت بالوطن العربي.

وقدم عساف بعدها موال “حروف الوطن” واستذكر خلالها كافة المدن الفلسطينية. وهتف الجمهور مطالبا عساف بالأغنية الشهيرة التي حصدت نجوميته “علي الكوفية” والتي أعادها مرتين بناء على طلب الحضور.

ومع الختام قدم آخر أغنية “يا حلالي يا مالي” وهي اغنيته الخاصة التي اطلقها مؤخرا ، ليكرم بعدها مدير عام المهرجان ايمن سماوي النجم عساف بدرع مهرجان جرش، ليسدل الستاره بعدها عن ليلة فنية شهدت نجاحا كبيرا.

وعساف حصد لقب “عرب ايدول” في الموسم الثاني من البرنامج، وقدم أكثر من 30 حفلة في جميع انحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية منذ تتوجه، وتم اطلاق أول فيديو كليب له بعنوان ” يا هالعرب” العام 2013.