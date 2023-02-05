كرزون لـ”الغد”: أسعى لتطوير نفسي بخوض أنماط فنية جديدة

رشا كناكرية

عمان- بصوت عذب، وإحساس عميق ينقل مشاعر الحب والشوق والحنين والطرب بجمالياته؛ صنعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لنفسها مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإنجازات المهمة التي وضعتها، ضمن أبرز الفنانات في الوطن العربي.

مسيرة ثرية بالفن والإبداع عاشت خلالها كرزون مراحل مهمة غيرت وبدلت فيها وطورتها للوصول لهذا التميز، بحيث حفرت في ذكريات الجمهور لحظات لا تنسى.

وفي حديث خاص لـ”الغد”، بينت الفنانة كرزون أن كل مرحلة في حياتها الفنية كانت مهمة ولها وقع وذكرى معينة وتطور فني بجميع جوانبه، مؤكدة بذلك أنها تحب وتسعى دائما للتطوير من نفسها، وتخوض تجربة أنواع فنية جديدة تقدمها لجمهورها، ولكل محب لصوتها وفنها.

وقد قدمت كرزون، خلال العام الماضي، ثلاثة أعمال فنية مختلفة نالت إعجاب الكثيرين، وتنوعت بها في اللهجات بين الأردنية والمصرية والعراقية، موضحة أن هذا التنوع كان حاضرا في جميع محطات مسيرتها الفنية.

وتضيف “هذا التنوع كان يرافقني منذ بداياتي حتى وأنا في برنامج المسابقات، قدمت أكثر من نوع ولهجة، وبقيت لهذا اليوم أقدم الكثير من الأنواع الموسيقية بلهجات مختلفة”.

وعن أغنيتها “تفاحة” التي كانت باللهجة الأردنية البيضاء، صرحت كرزون أنها كانت تجربة جديدة ومختلفة، وقد نالت إعجاب الكثيرين، قائلة “تفاحة لون جديد وغريب كان علي تقديمه كنوع من التغيير وتجربة ما هو جديد”.

وتشير كرزون إلى أنه ليس هنالك خطوط محددة عند اختيارها لأعمالها الفنية، فالأهم بالنسبة لها في الأغاني التي تختارها أن تحبها وتشعر بها وأن تكون كلماتها مقبولة للمجتمع العربي.

ومن جهة أخرى، فقد شاهدها جمهورها ومحبوها في إطارت بعيدة عن الغناء، بتقديم برامج وأيضا في التمثيل، فقد خاضت التجربتين من قبل، ولكن لا تعلم هل ستعيد التجربة من جديد، بينما ما هي متأكدة منه أن الأولوية للغناء في حياتها الفنية وتقديم أعمال تضيف لها ولمسيرتها الفنية، فمن الممكن أن تشارك بها لزيادة نجاحها وتألقها.

ومن وجهة نظر كرزون، فإن الفنان الأردني يحتاج لتقديم مجهود مضاعف من الناحيتين الإعلامية والإعلانية، وكذلك من ناحية الإدارة والإنتاج، ليكلل مسيرته بالنجاح ويحجز مكانا بين الفنانين العرب، ولكي لا يكون مشواره الفني أبطأ بكثير من غيره.

وعن مشاركتها في المهرجانات الأردنية التي تقربها أكثر من الجمهور وتتفاعل معهم، فقد وصفت كرزون المشاعر التي تعيشها في تلك اللحظات، قائلة “ما في وصف ولا شعور في تلك اللحظة.. لما تكون بين أهلك وناسك بنفس الروح والقلب بتغني الوطني والفلكلور وأغاني عاطفية والتفاعل بكون معك في كل ثانية.. الحمد لله على هي النعمة، بلدي وأهلي وحب الناس الداعم الأول لي في حياتي”.

وصرحت كرزون أن نمط الأغاني الأقرب لقلبها هو اللون الطربي، حيث تشعر بسلطنة كاملة وتقدم إمكانيات صوتها الكاملة.

وتضيف كرزون، أن هنالك تأثيرا كبيرا على الجمهور للأغاني التي يقدمها الفنان، ولكن الجمهور أصبح متنوعا ومختلفا، بمعنى كل لون له محبوه وشريحته الكبيرة، مؤكدة بذلك أن تنوع الجمهور له دور في انتشار ورواج مختلف أنواع الأغاني. وتتابع “الحياة كلها تغيرت وكذلك نوعية الأغاني والكلمة واللحن”.

وعن تجربة الأمومة التي تعيشها كرزون اليوم، تقول” كل شي تغير.. حبي لبيتي وزوجي وشغلي والناس وتقدير الوقت زيادة وأكثر من قبل.. الهدوء والسكينة والنضج في التفكير وإعطاء الأولية لعائلتي الصغيرة الله لا يحرمني منها”.

وتختم كرزون حديثها عن الأعمال التي تحضر لها في العام الحالي؛ إذ إن هنالك عددا من الحفلات المقبلة، كما يتم التجهيز لبعض الأعمال لتقديمها في الصيف، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.