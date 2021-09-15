كرزون لـ”الغد”: الفنان المجتهد يرفد الساحة بأغنيات “تعيش” بالقلوب

أحمد الشوابكة

عمان- بدأت سوبر ستار العرب “عرب آيدل” الفنانة ديانا كرزون، استعدادها بمتابعة نشاطها الفني الغنائي من مهرجانات وحفلات غنائية مختلفة، تبدأها من بوابة مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته الـ(35)؛ حيث تطل على جمهورها بتاريخ 30 من الشهر الحالي على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية، ويشاركها في ليلة الحفل الفنان السوري حسين الديك.

واعتبرت كرزون إعادة فعاليات مهرجان جرش لهذا العام بريق أمل لكل الفنانين، بعد أن تعذر إقامته العام الفائت بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المشهد العام، مشيرة إلى أن “جرش” من أهم المهرجانات ليس فقط على مستوى الوطن العربي وإنما على مستوى العالم بأسره، وفق حديثها لـ”الغد”.

وأعدت كرزون، برفقة فرقتها الموسيقية، برنامجاً حافلاً يضم مجموعة متنوعة من أغانيها الرومانسية والتراثية والفلكلورية والوطنية بتوليفة جديدة ممزوجة بالدبكة لإدخال الفرح للجمهور، إضافة لأدائها عددا من أغاني المطربين العرب أمثال: وردة وملحم بركات وجورج وسوف أمام الجمهور في الحفل، معربة عن اشتياقها للقاء الجمهور من جديد بعد انتهاء إجازة “الأمومة”.

وتقول “متحمسة جداً للقاء الجمهور من جديد، كلي شوق وحماس للقاء والغناء على خشبة المسرح من جديد، لقد اشتقت لتفاعل الجمهور وحماسهم الجميل”، مؤكدة أنها أعدت برنامجاً غنائياً كبيراً، سيشهده الجميع ممن سيحضر إلى المسرح الجنوبي.

وتستعد كرزون حالياً لطرح ثلاث أغان على نظام “سنغل”، واحدة باللهجة المصرية، وأخرى باللهجة اللبنانية، والثالثة باللهجة الخليجية، كما تحضر حالياً لإطلاق “مدلي” يجمع الأغاني التراثية والفلكلورية الأردنية، لكن بكلام وتركيبة جديدة؛ حيث سيتم الكشف عنهما في حينها، وفق ما ذكرت.

وتقول “يجب على الفنان ألا يكون أحادي اللون الغنائي.. بل التنوع في أكثر من لون غنائي؛ لأن ذلك يسعفه ويعيد ألقه في رسالة وطنه إلى العالم”.

وتعيد التأكيد أنها لم تتضرر من ابتعادها المؤقت عن العمل الفني الغنائي، لأنها مرت بمرحلة مهمة في حياتها، وارتباطها بشخص أحبته وكونت أسرتها الصغيرة. وغالباً، فهي تشعر بالرضا عما حققته من إنجازات، وسعيدة بمشوارها الفني مع جمهور مساند لها في مجمل إبداعها.

وتضيف سوبر ستار العرب: “قررت منذ بداياتي ألا أسعى إلى الكم في العمل إنما الجودة، وأختار دائماً أعمالي بحرص لأنني أحب العمل عن قناعة، وأحمد الله أن معظم أعمالي كانت مميزة وناجحة، سواء الأردنية أو المصرية منها أو اللبنانية والخليجية”.

وتقول: “ما يزال أمامي وقت لتحقيق ما أصبو إليه في عالم الغناء”، معتبرة الفن الغنائي بمثابة الدم الذي يسري بالعروق، ويأتي في المقدمة الموهبة والصوت القوي، ويليهما الثقافة الموسيقية والخبرة، وهذا لا يحدث إلا ببذل الجهد والعمل المستمر.

وتعتقد صاحبة أغنية “انساني ما بنساك”، “أن الذكاء عامل مهم للنجاح، والفنان المجتهد والمثابر يظل يرفد الساحة الغنائية بأغان تظل حاضرة في قلوب محبيه”.

وتتابع “ينبغي أن يبحث الفنان عن هويته بين نجوم الغناء وبين المتذوقين والمتابعين ليشكل ذائقة فنية تؤثر في النفس”.

وتؤكد أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء ديمومة الإبداع، وأول عوامل النجاح للمطرب وقبل حلاوة الصوت، هو الذكاء.

وصقلت كرزون خبرتها وموهبتها بالناحية الأكاديمية، “أهم شيء هو الموهبة بالنسبة للفنان الحقيقي، ولكن هذا لا يعني أنني لا أعطي للشكل أولوية بل هو مهم جداً، والدليل على ذلك حرصي الشديد على أن أظهر بشكل جيد، وبكامل أناقتي للجمهور”، مؤكدة أن القادم أجمل، وسيكون للغناء دور مهم في حياتها الفنية مستقبلاً من خلال إصدار أغان جديدة بكل اللهجات، وخصوصاً اللون الأردني، داعية إلى ضرورة أن يهتم الفنان بكل اللهجات العربية وتأديتها بإتقان.

وترى كرزون ضرورة إيجاد قاعدة لوجستية متينة تكرس إبداعات الفنان للعالم، فالفنان الأردني، بحسبها، يعارك في الساحة الفنية وحده، من دون دعم معنوي ومادي، داعية الجهات المسؤولة كافة، لفتح المجال للفنان الأردني لأن يكون شريكاً استراتيجياً، وله حضور في المهرجانات والحفلات الفنية كافة، حتى يستطيع أن يقدم اللون الغنائي الأردني، ويعيد الأغنية الأردنية إلى مكانتها الطبيعية، كما كان في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت في الصفوف المتقدمة والمنافسة بقوة.

وتؤكد أهمية إنشاء دار للأوبرا، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، وتسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، وبهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا.

وتجيد كرزون التمثيل الدرامي التلفزيوني، وكانت لها تجربة في هذا المضمار من خلال بطولتها في المسلسل الدرامي المصري “منتهى العشق”، وكانت أول تجربة تمثيلية لها، لتشارك كضيفة شرف في المسلسل الكويتي طربان، ما أدى إلى أن تنهال عليها عروض للمشاركة في الأفلام والمسلسلات الدرامية، إلا أنها كانت تجد عدم توافق في الوقت، بسبب ارتباطها بعقود لإحياء الحفلات.

وتعيد كرزون التأكيد أن الفن لا وطن له، ولذلك فإن الفنان الحقيقي يمكن أن ينجح في أي مكان بما أنه يقدم الفن الجيد والمرغوب الذي يرضي ذوق الجمهور ويشبع حاجته، معتبرة أن الفيديو كليب من أهم العناصر والوسائل التي تساعد على انتشار المطرب، لكونه يرسخ الأغنية في أذهان المشاهد، ما يكسب الفنان الشهرة، وخصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمحطات الفضائية، والنشاط الملحوظ لشركات الإنتاج الفني، إضافة إلى السوشيال ميديا التي تلعب دوراً مهماً في بث نشاطات الفنان وتلاقي نسبة عالية من المشاهدة.

وعن أهمية الأغنية الوطنية، فقد أكدت كرزون أنها مكنون أصيل وموروث ثقافي حاضر، وهي التي تعبر عن حب الوطن وقيادته، كما أن لها أيضاً دورا مهما في شحذ الهمم والعزائم وبث روح الأمل وتأصيل حب الوطن وتربية وتنمية الروح الوطنية في مختلف الأجيال، لكنها تحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم أكثر، مشيرة إلى أن أي عمل غنائي للوطن لا يكون سهلا، فالغناء للوطن يفرض أن يعبر عن مشاعر الشعب، فالأغنية المليئة بالحس الوطني هي انعكاس للهوية وفي إيقاعها الماضي والحاضر.

وتقول كرزون الحائزة على وسام التفوق الملكي من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتميزها الفني “إن أي فنان يحقق نجاحاً لابد أن يكون وراءه أشخاص يساعدونه على هذا النجاح، وهذا ما حدث معي، فهناك كثيرون وقفوا الى جواري، وساعدوني وفي مقدمتهم عائلتي وزوجي والجمهور على امتداد الوطن العربي الذي أكن له كل محبة وتقدير”.

وتنحدر الفنانة ديانا كرزون الحاصلة على دبلوم علوم الطيران من جامعة عمان الأهلية من عائلة فنية، فوالدها مهندس وعضو في نقابة الفنانين الأردنيين، وهي البنت الوسطى من الإخوة يكبرها أخ وتصغرها أختان، وعائلتها الداعم الأول لها، متزوجة من الإعلامي الأردني معاذ العمري، أنجبت منه طفلة حديثة الولادة أسمياها سلمى.

وتمتلك كرزون في رصيدها الفني أكثر من 5 ألبومات عربية ووطنية، وأكثر من 40 فيديو كليب، وأكثر من 50 أغنية “سنغل”، وباللهجات الأردنية والعامية والخليجية والعراقية والمصرية واللبنانية والمغربية والفصحى؛ حيث بدأت مشوارها من الصغر، وكانت لها العديد من المشاركات الغنائية على مستوى المدرسة والإعلانات التلفزيونية ولها ألبومات أغاني أطفال للدول العربية، وكانت أصغر عضو فني في الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، ولها مشاركات عدة في مهرجانات المسرح الأردني.

وشاركت في مهرجان الأغنية الأردنية مرتين، ومن بعدها شاركت في “أجمل صوت” على “mbc” وحازت على الجائزة الأولى، إلى أن شاركت في برنامج المسابقات الغنائية (أرب أيدل) في نسخته الأولى الذي أقيم العام (2003)، وأحدث نقلة فنية عربية كأول ظهور لها وحصلت على الجائزة الأولى وهي في الثامنة عشرة من عمرها، لتبدأ مشوارها الفني بتوقيعها مع أكبر شركة إنتاج “ورنر برذرز وميوزك ماستر”، ليصدر لها أول ألبوم غنائي في العام نفسه حمل عنوان “سوبر ستار العرب ديانا كرزون 2003″، لينطلق مشوارها الفني بجولات فنية في أنحاء العالم. ومن أبرز مشاركاتها في المهرجانات: جرش والفحيص في الأردن، فبراير في الكويت، دبي للتسوق، الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، موازين في المغرب، قسنطينة وجميلة في الجزائر، البيرة في فلسطين، الموسيقا العربية في مصر، وسوق واقف في قطر.

كما أحيت العديد من الحفلات في دول متعددة منها: أميركا، لندن، أستراليا، كندا، العراق، دول الخليج، المغرب العربي وبلاد الشام. واختارها المنتج العالمي كوينسي جونز لتكون المطربة العربية الوحيدة التي تشارك في مهرجان مونتركس لموسيقا الجاز في سويسرا لتغني، وقدمت أغنيتين باللغتين الإنجليزية والبرتغالية.

وشاركت في أوبريت “نور الاتحاد” ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد، وشاركت في أوبريت بكرا من النسخة العربية من أغنية كوينسي جونز تومورو، التي شارك فيها كبار الفنانين من الوطن العربي والأجنبي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي للمنتج أحمد العريان، وهو الجزء الثاني من أوبريت الحلم العربي، وشاركت في افتتاح أكبر مول في العراق، وكان حدثا كبيرا بسبب وجود مليون عراقي في هذا الحفل.

وقدمت شارات مسلسلات عربية منها؛ “روز باريس” و”رياح السموم”، كما قامت ببطولة مسلسل مصري “منتهى العشق”، وكانت أول تجربة تمثيلية لها، لتشارك كضيفة شرف في المسلسل الكويتي “طربان”.

قدمت برنامجا فنيا بعنوان “دويتو في مصر” وكانت تجربتها الأولى في تقديم البرامج. وكانت عضوا في لجنة تحكيم في برنامج “نجم الأردن” على قناة “رؤيا” الأردنية في 2017، وشاركت في العديد من الحملات والحفلات الخيرية في البلاد العربية مثل: الأردن والسودان ومصر.

وحصلت على العديد من التكريمات والجوائز العربية والأجنبية ومن إذاعات عربية وتلفزيونات وصحف ومجلات وسفارات عربية وأجنبية.