“كرش” نيمار يثير سخرية الصحافة

الغد- انتقد تقرير نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، لاعب باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك لظهوره بشكل لا يناسب الرياضيين، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو نيمار المتواجد في البرازيل خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو برفقة أصدقائه، نيني لاعب باريس سان جرمان السابق، وبطل التزلج غابرييل ميدينا.

ونشرت الصحيفة مقاطع فيديو عديدة لنيمار خلال إجازته، إلا أنها ركزت على فيديو يظهر نيمار بدون قميص، وعلقت بأن “النجم البرازيلي يظهر ببطن لا تليق برياضي”.

كذلك أشار التقرير إلى ما وصفه بـ”التصرفات المتهورة” لنيمار خلال إجازته، معتبرا إياها أنها لا تتناسب مع الإصابات التي تعرض لها منذ التحاقه بصفوف النادي الباريسي بصيف 2017.

واختتم التقرير بذكر بعض الأرقام المتعلقة بمشاركات نيمار مع باريس سان جرمان هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات من أصل 19 مباراة للفريق، وتواجد أساسيا في الملعب بدوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي، كما لعب بديلا بلقاء ريال مدريد.

وسجلت قيمة نيمار السوقية هبوطا، وذلك للمرة الأولى في مشواره الكروي منذ 11 عاما، وفقا لأحدث إحصاءات موقع “ترانسفير ماركت”.(سكاي نيوز )