كرم بورسين يدافع عن هاندا أرتشيل.. والجمهور يأمل بعودتهما

دافع الممثل التركي ​كرم بورسين​ عن زميلته وحبيبته السابقة ​هاندا أرتشيل​ بعدما سئل عن رأيه حول الأشخاص الذين يكتبون تعليقات كراهية ضد النساء.

وعلى الرغم من أن المتابِعة لم تسمي هاندا بالإسم إلا انه هو أصر على أن يدافع عنها بشكل مباشر.

حيث كتب: أنا لن أدعم أي شخص يكتب تعليقات كراهية ضد النساء بمن فيهم هاندا.

وأضاف: عندما أجد هذا النوع السخيف من التغريدات، أكتب لهم من فضلكم توقفّوا لسنا بحاجة الى الكراهية في هذا العالم.

ما كتبه بورسين، من دعم صريح للنساء، ولهاندا بشكل خاص، زرع الأمل في قلوب جمهورهما، حيث تمنوا عودة الثنائي بعد أن انفصلنا مؤخراً دون أن يعطي أي منهما سببا واضحا لافتراقهما.

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