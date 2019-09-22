الموجز

كرنفال رياضي في مدارس الرأي

منذ 3 ساعات
كرنفال رياضي في مدارس الرأي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد –  أقامت مدارس الرأي كرنفالاً رياضياً بمناسبة العودة للمدارس، أقيم إلى جانبه تصفيات لكرة القدم بين فرق المدرسة الأساسية وفرق المرحلة الثانوية لقسم الذكور. وانتهت بفوز الصف الثامن ج للمرحلة الأساسية والصف الثاني الثانوي الأدبي د للمرحلة الثانوية.

واشتمل الكرنفال على عرض للتايكوندوا والعديد من الفعاليات الرياضية والفنية.

وفي ختام الحفل قام راعي الحفل الدكتور محمد أبو عمارة ونائب المدير العام الاستاذ أحمد أبو عمارة بتكريم المعلمين المشرفين على الفعالية وتوزيع الشهادات والميداليات والهدايا على مستحقيها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الأمن يحقق بفيديو صادم

منذ يوم واحد

قوات الدرك تتبرع بالدم في حملة “قطرة من دمك تنقذ روحا” (صور)

منذ 4 أيام
مدير مركز الحياة - راصد عامر بني عامر يحاضر في طلبة معهد اليوبيل والفريق الاكاديمي.اليوم الاربعاء - من المصدر

القوائم النسبية المفتوحة في انتخابات اليوبيل لهذا العام

منذ 4 أيام

مبادرات لتدريس طلبة التوجيهي في ظل استمرار إضراب المعلمين

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock