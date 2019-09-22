كرنفال رياضي في مدارس الرأي

عمان – الغد – أقامت مدارس الرأي كرنفالاً رياضياً بمناسبة العودة للمدارس، أقيم إلى جانبه تصفيات لكرة القدم بين فرق المدرسة الأساسية وفرق المرحلة الثانوية لقسم الذكور. وانتهت بفوز الصف الثامن ج للمرحلة الأساسية والصف الثاني الثانوي الأدبي د للمرحلة الثانوية.

واشتمل الكرنفال على عرض للتايكوندوا والعديد من الفعاليات الرياضية والفنية.

وفي ختام الحفل قام راعي الحفل الدكتور محمد أبو عمارة ونائب المدير العام الاستاذ أحمد أبو عمارة بتكريم المعلمين المشرفين على الفعالية وتوزيع الشهادات والميداليات والهدايا على مستحقيها.