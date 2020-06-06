كروزيرو البرازيلي يفسخ عقد اثنين من لاعبيه إزاء صعوبات مادية

ساو باولو – أعلن نادي كروزيرو، أحد أعرق الأندية البرازيلية لكرة القدم والذي هبط في العام 2019 لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، فسخ عقد اثنين من لاعبيه، وهما روبينيو وإديلسون، إزاء الوضع المادي الصعب الذي يمر به.

وأثرت أزمة فيروس كورونا في البرازيل، التي تعد ثاني أكثر بلاد العالم في عدد الإصابات بالوباء (أكثر من 600 ألف حالة) والثالث في عدد الوفيات (34 ألف حالة)، على الوضع الاقتصادي للأندية الأساسية لكرة القدم في البلد اللاتيني، كما أفاد نادي بوتافوجو عن فسخ عقد لاعبه الأرجنتيني ماورو جويل كارلي.

Nesta sexta-feira, para a adequação de cargas, o Clube alterou a programação e os atletas foram liberados pela comissão técnica depois das atividades desta manhã. A reapresentação acontecerá às 09h de segunda-feira, dia 08/06. 📸: Bruno Haddad/Cruzeiro#UmNovoCruzeiro pic.twitter.com/4VRhs8u1nf — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) June 5, 2020

إلا أن الوضع يبدو أصعب داخل نادي كروزيرو، الذي يمر بأزمة مؤسسية واقتصادية ورياضية عميقة، أدت إلى هبوطه لدوري الدرجة الثانية، حيث قامت العديد من الأندية البرازيلية الكبرى مثل فلامنجو، بالميراس، كورينثيانز وفاسكو دا جاما، بخفض رواتب اللاعبين، للتخفيف من وطأة أزمتها الاقتصادية جراء كورونا.

وتشهد المنافسات الكروية في البرازيل توقفا في نشاطها منذ آذار (مارس) الماضي، ولم يتم تحديد موعد استئناف مباريات الدوري، الذي كان من المنتظر عودته في الأسبوع الأول من مايو/آيار الماضي، قبل أن يتم إيقافه.

ورغم عدم وجود موعد محدد لعودة كرة القدم في البرازيل، فإن العديد من الأندية البرازيلية عادت للتدريبات، مثل جريميو، إنترناسيونال، أتلتيكو مينيرو وفلامنجو. (إفي)