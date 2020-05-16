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كروس يرغب في اتمام عقده مع ريال مدريد قبل بدء التفكير بالاعتزال

منذ 37 دقيقة

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كولونيا (ألمانيا) – أعرب لاعب خط الوسط الألماني توني كروس عن رغبته في اتمام عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني الذي يمتد حتى العام 2023، قبل بدء التفكير بوضع حد لمسيرته.

وقال اللاعب الذي يدافع عن ألوان النادي الملكي منذ العام 2014، في مقابلة مع قناة “أوروسبور” في ألمانيا: “هدفي أن أستمر في اللعب مع ريال مدريد بالمواسم الثلاثة المقبلة”.

وتابع اللاعب الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده: “حينها في العام 2023 سأكون في الثالثة والثلاثين من العمر، وسيكون الوقت مناسبا لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني، هل لا زالت متحفزا، هل لدي رغبة في الاستمرار؟ وعندها سنرى ما سيحدث”.

ورأى اللاعب السابق لبايرن ميونيخ: “ثلاثة أعوام في كرة القدم هي وقت طويل. ثلاثة أعوام في ريال مدريد هي وقت أطول حتى”، في إشارة الى المستوى المتطلب للعب مع النادي المتوج بـ13 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

وتطرق كروس في حديثه الى رحيله عن بايرن قبل ستة أعوام إثر تباين مع بعض المسؤولين في النادي المتوّج بطلا لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة.

وأوضح: “البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا (الندم) لا ينطبق علي على الاطلاق، كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر عير الافتراق”. (أ ف ب)

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