برلين – كرر لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس رغبته في إنهاء مسيرته داخل صفوف نادي ريال مدريد، وذلك خلال مقابلة مع النسخة الألمانية من مجلة “جي كيو” والتي خلالها لم يتحدث فقط حول كرة القدم بل أيضا عن كيف قضى فترة الحجر المنزلي في إسبانيا وعن خططه على المدى الطويل.

وقال كروس: “أرغب في إنهاء مسيرتي هنا (في ريال مدريد وسينتهي العقد بعد 3 سنوات) وحينها سأكون قد أتممت 33 عاما ولدي بعض الخيارات، إما البقاء هنا أو القيام بشيء آخر أو إنهاء مسيرتي، ولكن رغبتي هي إنهاء مسيرتي داخل النادي”.

AS’s Cover | “Kroos to GQ: I want to finish my career in Madrid.” pic.twitter.com/f4ZmGyzDaj

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) June 5, 2020