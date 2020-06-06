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كروس يُجدد رغبته في إنهاء مسيرته داخل ريال مدريد

منذ 3 ساعات

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برلين – كرر لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس رغبته في إنهاء مسيرته داخل صفوف نادي ريال مدريد، وذلك خلال مقابلة مع النسخة الألمانية من مجلة “جي كيو” والتي خلالها لم يتحدث فقط حول كرة القدم بل أيضا عن كيف قضى فترة الحجر المنزلي في إسبانيا وعن خططه على المدى الطويل.

وقال كروس: “أرغب في إنهاء مسيرتي هنا (في ريال مدريد وسينتهي العقد بعد 3 سنوات) وحينها سأكون قد أتممت 33 عاما ولدي بعض الخيارات، إما البقاء هنا أو القيام بشيء آخر أو إنهاء مسيرتي، ولكن رغبتي هي إنهاء مسيرتي داخل النادي”.

وقال اللاعب خلال المقابلة، التي كان جزءً كبيرا منها منصب حول كيفية قضائه فترة الحجر المنزلي: “بالنسبة لي البقاء في المنزل لم يكن أمرا خطيرا على الإطلاق. أكثر ما افتقدته خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة السفر والرحلات كان تواجدي في المنزل وبرفقة أسرتي”.

وأضاف: “ومع ذلك، كان هذا شعورا مختلفا عما ممكن أن يشعر به الشخص وقت إنهاء مسيرته لأن الأمور كانت سيئة وكان هناك الكثير من الناس الذين عانوا من هذا الوضع”.

وخلال فترة الحجر المنزلي، كان كروس منشغلا كثيرا بأطفاله ولم يمتلك الوقت الكافي للقيام بأمور جديدة لأنه -وفقا لما قال- أبا لثلاثة أطفال وهو ما يعد “عمل بدوام كامل ولكنها الأروع في العالم على الإطلاق”. (إفي)

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