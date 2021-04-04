“كرونوغراف” يحمل اسم الأصول “أوريجينز”



دبي – في تكريم لأصول مصنع “مينيرفا”، تكشف مون بلان النقاب عن الساعة الجديدة “مون بلان 1858 مونوبوشر كرونوغراف أوريجينز ليميتد إيديشن 100 – Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100″، وهي عبارة عن إعادة إصدار لساعة الكرونوغراف ذات الزر الضاغط الوحيد العسكرية الطابع بقطر 46 مم والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، والمزودة بالحركة، كاليبر 19-09CH.

عندما يقوم العملاء أو الصحفيون بزيارة متحف المصنع في فيلريه، غالباً ما يتفاجأون بحداثة وجمال كرونوغراف مينيرفا العسكري ذي الزر الضاغط الوحيد، بقطر قياسه 46 مم والذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. لقد كانت هذه الساعة، بما تتميز به من ميناء أسود اللون وعناصر أخرى عريقة مضيئة، مصدر الإلهام الرئيسي وراء مجموعة “مون بلان 1858” بأكملها، ومن هنا جاء اسم “أوريجينز-الأصول”. أخذت إعادة إصدار هذه الساعة جميع تفاصيل الساعة الأصلية بعين الاعتبار، ولكنها بالوقت نفسه ذهبت أبعد من ذلك بكثير.

وقام مصنع مينيرفا، الرائد والمتخصص في تصنيع الساعات الاحترافية والساعات ذات الوظيفة الرياضية “ستوب ووتش”، بوضع وتطوير ساعة كرونوغراف عسكرية بالزر الضاغط الوحيد والبالغ قطرها 46 مم، وذلك اعتباراً من ثلاثينيات القرن الماضي، وجهزت هذه الساعة بالحركة -كاليبر 19-09CH. تميزت هذه الساعة التاريخية بهيكل كبير الحجم، وهو أمر غير مألوف في تلك الحقبة، ولكن هذا الحجم أتاح لصانعي الساعات دمج الحركة – كاليبر19-09 داخله، وهي حركة قطرها 19 خطاً كان من المخطط أن تكون لساعات الجيب عندما تم وضعها وتطويرها في العام 1909.

بعيداً عن الشكل الدائري الذي يشبه الحصاة الملساء والذي كان غالباً في ساعات الجيب، تم وضع وتطوير هيكل ساعة الكرونوغراف تلك خصيصاً لتكون ساعة يد ترتدى على المعصم، ما نتج عنه مظهر عصري خاص جمع بين الراحة في الارتداء وراحة قصوى في الاستخدام من حيث مراعاة هندسة اليد البشرية. كان ميناء الساعة الأصلية أسود اللون مع عدادين وعقارب بالطراز الكاتدرائي مطلية بمادة سوبرلومينوفام التي كانت قد صممت للاستعمال العسكري وأتاحت قراءة ممتازة لوجه الساعة خلال النهار والليل على حد سواء.