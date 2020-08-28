كريستال بالاس يتعاقد مع إيزي



لندن – أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة عن تعاقده مع إيبيريتشي إيزي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (26,5 مليون دولار) قادما من كوينز بارك رينجرز.

وأصبح إيزي أغلى لاعب يتعاقد معه فريق الدرجة الممتازة في عهد مدربه روي هودجسون.

وقال إيزي البالغ من العمر 22 عاما لموقع النادي “كناد لكرة القدم، أشعر أن هناك لاعبين رائعين هنا، وهي فرصة رائعة لي للمجيء والانضمام إلى هؤلاء اللاعبين، والارتباط بهم من أجل التقدم”، معتبرا أن القدوم إلى كريستال بالاس فرصة لتطوير اللاعب.

وسجّل إيزي مع كوينز بارك رينجرز الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (تشامبيونشيب) 20 هدفا في 112 مباراة، كما مثل المنتخب الإنكليزي في فئتي تحت 20 عاما وتحت 21 عاما.

وقال رئيس النادي ستيف باريش “نحن سعداء لأنه (إيزي) فضّل التوقيع معنا على الأندية الأخرى التي كانت مهتمة به، ونحن نشعر أن هذا هو النادي المناسب له لمواصلة تطوره”.

ويبقى المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي أغلى توقيع لكريستال بالاس، حيث تم شراؤه مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في آب/أغسطس 2016. – (أ ف ب)