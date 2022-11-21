كريستيانو: أريد تقديم بطولة كأس عالم جيدة من أجل أسرتي ومعجبيني

مدن – أكد قائد منتخب البرتغال لكرة القدم، كريستيانو رونالدو أنه فخور بالفعل بكل ما حققه طوال مسيرته، التي أكد أن البعض يعتبر أنها قد بلغت نهايتها.

وفي مؤتمر صحفي تحدث فيه عن مونديال قطر الذي انطلق أمس الأحد، سئل مهاجم مانشستر يونايتد حول ما إذا كان يرى نفسه الأفضل في العالم، وقال “لا أرى الأمور بهذه الطريقة. البعض يحبونني أكثر من غيرهم”.

وأضاف “الناس يقولون إنني وصلت لنهاية مسيرتي…أنا فخور بالفعل بكل ما حققته. وبالتأكيد الفوز بالمونديال لن يكون أمرا سيئا”.

وأكد صاحب الـ37 عاما “أنا لا أسعى لتحقيق الأرقام القياسية، إنها تأتي وحدها. كسر الرقم القياسي لإوسيبيو سيكون أمرا له مذاق خاص كون الأمر يتعلق بأسطورة بحجم أوسيبيو، لكنني لا أفكر في ذلك، بل في الفوز بالبطولة”.

وقال لاعب ريال مدريد ويوفنتوس سابقا “إذا كان علي أن أثبت جدارتي الآن وعمري قد أصبح 37 عاما وثمانية أشهر فهذا أمر مقلق…إنني احترم أراء الناس. أريد تقديم بطولة كأس عالم جيدة من أجل أسرتي ومعجبيني”.

وأضاف “أريد الفوز، لكن لو لم أحقق ذلك سأكون راضيا بكل ما حققته بالفعل”.

وفي نفس الوقت، أبرز أن “الفوز سيكون أمرا ساحرا. لا ينقصني شيء، حققت كل شيء. التتويج بالمونديال سيكون رائعا لكن الجميع يرغبون في الفوز ولن ينتصر سوى منتخب واحد فقط. سوف نعمل وتركيزنا منصب على هدف أن نصبح أبطالا”.

وحول الفرق التي يعتبر أنها الأقرب للفوز بلقب كأس العالم في قطر، اعتبر أن “البرازيل والأرجنتين وفرنسا هي المنتخبات التي تحظى بأكبر قدر من الفرص”، لكنه ذكر في نفس الوقت بأنه في عام 2016 (كأس الأمم الأوروبية) “رأينا كيف كنا قادرين على تحقيق المفاجأة والفوز” باللقب القاري.

وعن الإعلان الذي قام به مع نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، وهما يلعبان الشطرنج، وهو أمر لم يحدث بين الثنائي الأشهر على مستوى كرة القدم حاليا، لصالح العلامة التجارية الشهيرة للجلود “لوي فيتون” التي تقدم كأس العالم داخل حقيبتها، قال “كنت أرغب في عمل إعلان كهذا، إعلان كنت أبحث عنه منذ فترة. فأنا أشعر بالفخر لخوضي خامس مونديال، أنا متفائل”. -(إفي)