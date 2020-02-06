كريستيانو رونالدو .. بطل خارق في قصص “كوميكس”

مدريد – أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده بطلا خارقا في قصص “كوميكس” الإسبانية.

وبات رونالدو بطلا لسلسلة “سترايكر فورس 7” التي تنشرها دار (ديستينو) الإسباني، حيث يخرج رونالدو في هذه السلسلة عن كينونة لاعب كرة القدم ويصبح أحد الأبطال الخارقين لوكالة “سترايكر فورس 7” التي تسعى لضمان السلام العالمي، ومن المقرر أن تتحول هذه القصص المصورة أيضا إلى سلسلة رسوم متحركة.

ويستخدم كريستيانو صورته بهذه الطريقة لتروج القراءة بين الصغار استغلالا لتأثييره على ملايين المتابعين، وفقا لدار النشر، حيث قال اللاعب البرتغالي في بيان: “بالطريقة ذاتها التي تصل بها الكرة بين الثقافات والشعوب، أظن أن الأبطال وشخصيات الرسوم المتحركة لديهم القدرة على فعل الأمر ذاته، لهذا أنا مستعد للدمج بين الشغف بكرة القدم والأبطال الخارقين عن طريق هذا المشروع”.

يذكر أن رونالدو ينتج بالتعاون مع ستوديو (جرافيك إنديا) وشركة (في إم إس كوميونيكشنز) سلسلة رسوم متحركة ستعرض في الهند وعبر (فيسبوك ووتش). (إفي)