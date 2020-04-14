كريستيانو رونالدو .. بين تداعيات كورونا ومتاعب البقاء في المنزل

لشبونة – يبدو أن الأمور ليست سهلة بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وبالإضافة إلى توقف النشاط الكروي في العالم وبقاء “الدون” في منزله بمسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال، إلا أن النجم البرتغالي يواجه مشكلة أخرى تتمثل بعدم قدرته على القيام بتدريباته اليومية في سلام، حيث يقاطعه طفليه الأصغر ماتيو وإيفا باستمرار.

ونشر رونالدو الاثنين مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وهو يحاول تأدية تمرينات البطن بينما يقاطعه الصغيرين باستمرار ويجذبانه من رأسه، في الوقت الذي تسجل فيه جورجينا الفيديو بالهاتف المحمول.

وظهر ‘CR7’ في الفيديو وهو يقول لهما “اتركاني أعمل”، بينما يرفضان الابتعاد عنه، ليستسلم النجم البرتغالي في النهاية ويحمل إيفا على ذراعه بينما يؤدي تدريباته بشكل طبيعي، وكرر نفس الأمر ولكن هذه المرة مع ماتيو.

وفي أقل من ساعة، جمع الفيديو أكثر من 7 مليون مشاهدة، علما أن رونالدو يتواجد في مسقط رأسه منذ 9 آذار (مارس) الماضي، رفقة رفيقته وأبنائه، منذ توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا. (إفي)