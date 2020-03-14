كريستيانو رونالدو: حماية أرواحنا فوق أي مصلحة

مدريد – أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الشخصي بموقع (انستغرام) ضرورة الإنصات لنصائح السلطات في مواجهة فيروس كورونا، وقال إن حماية الأرواح أهم من أي مصلحة.

وأبدى لاعب ريال مدريد السابق قلقه حيال انتشار فيروس كورونا، وأعلن دعمه للأشخاص الذين فقدوا أقاربهم جرائه والمصابين به، وقال: “يمر العالم بلحظة صعبة وتتطلب رعاية واهتماما جماعيا من الكل، اليوم لا اتحدث إليكم كلاعب ولكن كإبن وأب وكإنسان مطلع على آخر الأحداث التي يمر بها العالم”.

وأضاف: “من الضروري إتباع توصيات منظمة الصحة العالمية والحكومات عن كيفية التعامل مع الوضع، حماية البشر فوق أي اهتمام آخر”.

وأتم: “أريد أن أرسل كل دعمي لأولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم. تضامني مع الذين يحاربون الفيروس، مثل صديقي دانيل روجاني (لاعب يوفنتوس)، وكل دعمي للعمل المدهش الذي يقوم به الأطباء المحترفون الذين يعرضون أنفسهم للخطر لإنقاذ آخرين”. (إفي)