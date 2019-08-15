مدريد – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في “القارة العجوز”، وسيتنافس عليها هذا العام الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

وكان ميسي هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، رغم أن البرسا ودع البطولة في نصف النهائي أمام ليفربول بطل النسخة، كما أنه بطل وهداف الدوري الإسباني (36 هدفا) وصاحب جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي (أفضل هدافي الدوريات الأوروبية).

من جانبه، كان كريستيانو رونالدو هداف المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية الذي توج به مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع يوفنتوس.

OFFICIAL: UEFA have announced the nominees for Men's Player of the Year: 🇳🇱 Virgil van Dijk

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo Who deserves to win? pic.twitter.com/9BrVL5TMsD — Squawka News (@SquawkaNews) August 15, 2019

أما فان ديك فاختير أفضل لاعب في نهائي “التشامبيونزليج”، الذي توج به مع ليفربول، كما أنه بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا التي سقطت أمام البرتغال.

وجاء اختيار المرشحين من جانب لجنة تحكيم مشكلة من 55 صحفيا بالإضافة إلى 80 مدرب شاركوا في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، علما بأنه لم يتم السماح لأي منهم بالتصويت للاعبين بفرقهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في قرعة دور المجموعات للتشامبيونزليغ التي ستقام في 29 آب (أغسطس) الحالي بمدينة موناكو.

وجاء ترتيب باقي المرشحين النهائيين على النحو التالي:

4 – أليسون بيكر-ليفربول (57 نقطة).

5 – ساديو ماني-ليفربول (51 نقطة).

6 – محمد صلاح-ليفربول (49 نقطة).

7 – إيدن هازارد-تشيلسي (38 نقطة).

8 – ماتيس دي ليخت-أياكس آمستردام/يوفنتوس حاليا (27 نقطة).

9 – فرينكي دي يونج-أياكس آمستردام/برشلونة حاليا (27 نقطة).

10 – رحيم سترلينج-مانشستر سيتي (12 نقطة).

(إفي)