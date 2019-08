مدريد – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في “القارة العجوز”، وسيتنافس عليها هذا العام الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

وكان ميسي هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، رغم أن البرسا ودع البطولة في نصف النهائي أمام ليفربول بطل النسخة، كما أنه بطل وهداف الدوري الإسباني (36 هدفا) وصاحب جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي (أفضل هدافي الدوريات الأوروبية).

من جانبه، كان كريستيانو رونالدو هداف المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية الذي توج به مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع يوفنتوس.

