كريستيانو رونالدو يتحدى “قانون الجاذبية” بقفزات خارقة – (تقرير)

خالد العميري

عمان – دائما ما يخطف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأضواء بتسجيله لأهداف مميزة، تجعله محط إهتمام الصحافة العالمية والعربية بشتى أنواعها، حيث منها ما يُسجّل من كرة مقصية، والآخر بـ “صاروخ” عابر للقارات، لكن الأكثر ذهولا هو قدرته على الإرتقاء لمسافة عالية وضرب الكرة بالرأس، في مشهد لا نراه كثيرا في رياضة كرة القدم.

شبكة قنوات “إي اس بي ان” الرياضية الأميركية، سلطت الضوء على الأهداف التي سجلها “الدون البرتغالي” من وضعية القفز بالهواء والثبات لثواني معدودة، قبل ضرب الكرة وتوديعها في شباك المنافسين، بعد تسجيله يوم أمس الأربعاء لهدفٍ مذهل في شباك سامبدوريا ضمن مسابقة الدوري الإيطالي، حيث سجل قفزة مدهشة بلغ ارتفاعها (2.56 متر) قبل تسجيله الهدف.

It's not the first time Ronaldo has taken flight ✈️ pic.twitter.com/QAy7lyfa4K

— ESPN FC (@ESPNFC) December 19, 2019