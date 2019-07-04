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كريستيانو رونالدو يدعم المواهب الشابة في سنغافورة

منذ 55 دقيقة

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سنغافورة – قام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزيارة إلى مدرسة إبتدائية في سنغافورة الخميس ، بهدف الترويج لمؤسسة “سنغافورة أوليمبيك” التابعة لرجل الأعمال بيتر ليم ، مالك نادي فالنسيا الإسباني.

وأثناء زيارته لمدرسة “يومين برايماري سكول” في سنغافورة ، التقى “الدون البرتغالي” مهاجم يوفنتوس الإيطالي بالأطفال ، وقام بتحيتهم قبل أن يؤدي لهم استعراضات مهارية بالكرة.

يشار إلى أن مؤسسة “سنغافورة أوليمبيك” تهدف للحفاظ على تراث دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعام 2010 والتي أقيمت في سنغافورة ، ودعم المساعي الرياضية للمواهب الشابة بالبلد الآسيوي. (إفي)

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